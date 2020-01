Diretta Juve Stabia – Perugia: risulato in tempo reale, tabellino

La partita Juve Stabia – Perugia del 2 febbraio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle 15

CASTELLAMARE DI STABIA – Domenica 2 febbraio, alle 15, allo Stadio Romeo Menti di Castellamare di Stabia si gioca Juve Stabia – Perugia, incontro valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B. I padroni di casa provengono dal pareggio per 1.1 ottenuto sul campo del Pisa e in classifica sono dodicesimi con 28 punti. Due lunghezze in più per gli ospiti, ottavi, in zona playoff; nell’ultima partita disputata hanno vinto di misura in casa contro il Livorno. La gara sarà diretta da Daniele Minelli della sezione di Varese, coadiuvato dagli assistenti Filippo Bercifli della sezione di Valdarno e Giuseppe Perrotti della sezione di Campobasso; quarto ufficiale: Marco D’Ascanio della sezione di Ancona. Sono sei i precedenti tra le due compagni, in terra campana, con il bilancio di sei affermazioni per i padroni di casa, un pareggio e tre vittorie degli umbri.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

SS JUVE STABIA:. A disposizione:. Allenatore: Fabio Caserta.



PERUGIA:. A disposizione:. Allenatore: Serse Cosmi.



Reti: al ' pt .

Le probabili formazioni di Juve Stabia – Perugia

La Juve Stabia potrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-1-2 con Vitiello tra i pali e difesa composta dalla coppia centrale Germoni-Ricci e da Tonucci e Addae ai lati. A centrocampo Calvano, Canotto e Mezavilla. Sulla trequarti Forte di supporto al tandem d’attacco formato da Di Mariano ed Elia. Probabile modulo 3-4-3 per il Perugia con Vicario in porta e retroguardia composta da Di Chiara, Mazzocchi, Pavlovic. In mezzo al campo Nicolussi e Carraro; sulle corsie Nzita e Falzerano. Davanti Capone, Melchiorri e Falcinelli.

Juve Stabia (4-3-1-2): Vitiello, Tonucci, Germoni, Ricci, Addae, Calvano, Canotto, Mezavilla, Forte, Di Mariano, Elia. Allenatore: Caserta.

Perugia (3-4-3): Vicario, Di Chiara, Mazzocchi, Pavlovic, Nzita, Nicolussi, Carraro, Falzerano, Capone, Melchiorri, Falcinelli. Allenatore: Cosmi.

Dove seguire Juve Stabia – Perugia

Il match Juve Stabia – Perugia, valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020, sarà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN.