Diretta Frosinone – Virtus Entella: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Frosinone – Virtus Entella del 01 febbraio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle 15

FROSINONE – Sabato pomeriggio 01 febbraio, alle 15, allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone si giocherà Frosinone – Virtus Entella, incontro valevole per la terza giornata del girone di ritorno del campionato di Serie B. I padroni di casa provengono dalla vittoria esterna di misura per 1 a 0 contro l’Ascoli e in classifica sono al quinto posto con 31 punti, a pari merito proprio con la Virtus Entella, che nell’ultima partita disputata hanno pareggiato in casa per 1 a 1 contro la Cremonese. All’andata vinsero i liguri per una rete a zero contro i ciociari.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

FROSINONE:. A disposizione:. Allenatore: Alessandro Nesta.



VIRTUS ENTELLA:. A disposizione:. Allenatore: Roberto Boscaglia.



Reti: al ' pt .

Le probabili formazioni di Frosinone – Virtus Entella

Il Frosinone potrebbe scendere in campo con il modulo 3-5-2 con Bardi tra i pali e difesa composta da Brighenti, Ariaudo e Capuano. A centrocampo Maiello in regia con Rohden e Tabanelli ai suoi lati mentre sugli esterni ci saranno Paganini e Beghetto. Il tandem d’attacco sarà formato da Dionisi e Ciano. Probabile modulo 4-3-1-2 per la Virtus Entella con Contini in porta e retroguardia composta da Chiosa e Coppolaro centrali con Sala e Crialese sugli esterni. In mezzo al campo Paolucci in regia con Eramo e Mazzitelli mezze ali mentre poco più avanti agirà Currarino a supporto delle due punto G. De Luca e Morra.

Frosinone (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Paganini; Tabanelli, Maiello, Rohden, Beghetto; Dionisi, Ciano. Allenatore: Nesta

Virtus Entella (4-3-1-2): Contini; Sala, Chiosa, Coppolaro, Crialese; Eramo, Paolucci, Mazzitelli; Currarino; De Luca G., Morra. Allenatore: Boscaglia

Dove seguire Frosinone – Virtus Entella

Il match Frosinone – Virtus Entella, valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020, sarà trasmesso in diretta e in esclusiva sulla piattaforma DAZN.