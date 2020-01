Diretta Spezia – Pordenone: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Spezia – Pordenone dell’1 Febbraio 2020 in diretta: presentazione, formazioni, sintesi e tabellino in tempo reale del match valevole per per la ventiduesima giornata di Serie B, calcio d’inizio alle ore 15:00

LA SPEZIA – Nel pomeriggio di sabato 1 Febbraio, alle ore 15:00 si disputerà l’incontro Spezia – Pordenone, valevole per per la ventiduesima giornata della Serie B 2019/2020. Uno scontro tra due compagini che hanno fornito buone prestazioni nel corso della stagione ed occupano posizioni di medio-alta classifica nella seconda divisione italiana. Gli uomini allenati da Vincenzo Italiano, che si trovano in undicesima posizione nel torneo cadetto, nel precedente turno disputato, hanno vinto in casa con del Crotone, terzo in graduatoria, con il risultato di 1-2.

Si preannuncia una gara di difficile lettura, dato che nessuna delle due squadre detiene i favori del pronostico. La squadra di Attilio Tesser, che attualmente occupa la seconda piazza nella classifica, nell’ultimo incontro disputato, ha subito una sconfitta per 0-2 nel match disputato tre le mura di casa contro il Pescara, in virtù delle reti messe a segno da Zappa e Galano nel secondo tempo.

Di seguito, alcuni estratti dell’intervista del grande ex del match Patrick Ciurria, la cui presenza rimane ancora in dubbio: “lo Spezia mi ha lanciato, mi ha ingaggiato prelevandomi dai dilettanti quando non avevo ancora compiuto diciotto anni e mi ha dato la possibilità di vivere tre anni e mezzo molto belli”. Poi ha concluso dicendo: “Quello del Picco è un ambiente tosto ma noi andremo lì per cercare di conquistare i primi tre punti del nuovo anno. Giocheremo a viso aperto, come sempre”.

Le probabili formazioni delle due squadre

Di seguito, riportiamo i due schieramenti che potrebbero scendere in campo, allo stadio Alberto Picco di La Spezia sabato, nel pomeriggio, alle ore 15:00 per ventiduesima giornata della Serie B. Due moduli differenti, quelli proposti, che mostrano una particolare propensione offensiva e potrebbero davvero regalare parecchie emozioni. Nell’ultimo periodo la squadra di casa ha mostrato uno stato di forma buono. Sono nove i punti raccolti dallo Spezia nelle ultime cinque uscite stagionali. Gli ospiti, al contrario, hanno ottenuto sette punti nello stesso numero di partite e vivono un periodo altalenante.

Per ciò che concerne i due schieramenti iniziali, se non dovessero verificarsi sorprese o cambiamenti dell’ultimo momento, lo Spezia dovrebbe proporre un attacco a tre punte con Ragusa, N’Zola e Gyasi. Assente per squalifica Mora e non ci sarà Bastoni causa infortunio. Il Pordenone, al contrario, potrebbe schierare il Tandem composto da Strizzolo e Bocalon nel reparto offensivo con l’assistenza di Chiaretti sulla trequarti. Misuraca dovrebbe partire al centro della linea mediana del campo insieme a Pobega e Burrai. Gavazzi dovrebbe andare in panchina.

Spezia (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Marchizza, Capradossi, Erlic; Maggiore, Bartolomei, Ricci M.; Ragusa, N’Zola, Gyasi. All. Italiano

Pordenone (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici, Barison, Camporese, De Agostini; Pobega, Misuraca, Burrai; Chiaretti; Strizzolo, Bocalon. All. Tesser

Dove vedere la partita in streaming

La visione del match è disponibile in esclusiva attraverso la piattaforme DAZN. Sarà inoltre possibile seguire la gara in streaming attraverso il servizio disponibile su pc, tablet o smartphone. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 15:00, per un incontro che si prospetta piuttosto interessante.