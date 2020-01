Diretta Trapani – Cittadella: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Trapani – Cittadella dell’1 Febbraio 2020 in diretta: presentazione, formazioni, sintesi e tabellino in tempo reale del match valevole per per la ventiduesima giornata di Serie B, calcio d’inizio alle ore 15:00

TRAPANI – Nel pomeriggio di sabato 1 Febbraio, alle ore 15:00 si disputerà l’incontro Trapani – Cittadella, valevole per per la ventiduesima giornata della Serie B 2019/2020. Uno scontro tra due compagini che non hanno fornito ottime prestazioni nel corso della stagione ed occupano posizioni di medio-bassa classifica nella seconda divisione italiana. Gli uomini allenati da Fabrizio Castori, che occupano la penultima posizione nel torneo cadetto, nel precedente turno disputato, hanno pareggiato in casa del Venezia, quindicesimo in graduatoria, con il risultato di 1-1 ed hanno bisogno di punti per abbandonare il fondo della classifica.

Si preannuncia una gara di difficile lettura, dato che nessuna delle due squadre detiene i favori del pronostico. La squadra di Roberto Venturato, che attualmente occupa la nona piazza nella classifica, nell’ultimo incontro disputato, ha subito una sconfitta per 1-2 nel match disputato tra le mura di casa contro il Benevento ed andranno alla ricerca dei tre punti per tentare di agganciare la zona play-off.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

TRAPANI:. A disposizione:. Allenatore: Fabrizio Castori.



CITTADELLA:. A disposizione:. Allenatore: Roberto Venturato.



Reti: al ' pt .

Le probabili formazioni delle due squadre

Di seguito, riportiamo i due schieramenti che potrebbero scendere in campo, allo stadio polisportivo provinciale di Trapani sabato, nel pomeriggio, alle ore 15:00 per ventiduesima giornata della Serie B. Due moduli differenti, quelli proposti, che mostrano una particolare propensione offensiva e potrebbero davvero regalare parecchie emozioni. Nell’ultimo periodo la squadra di casa ha mostrato uno stato di forma discreto. Sono sei i punti raccolti dal Trapani nelle ultime cinque uscite stagionali. Gli ospiti, al contrario, hanno ottenuto solo cinque punti nello stesso numero di partite e vivono un periodo di crisi.

Per ciò che concerne i due schieramenti iniziali, se non dovessero verificarsi sorprese o cambiamenti dell’ultimo momento, il Trapani dovrebbe proporre un attacco a due punte con Biabiany e Pettinari. Assenti per infortunio Martina e Moscati. Il Cittadella, al contrario, potrebbe schierare il tandem composto da Diaw e Luppi nel reparto offensivo con D’Urso ad assisterli sulla trequarti. Proia dovrebbe partire al centro della linea mediana del campo insieme a Gargiulo e Iori. Saranno assenti per squalifica Adorni, Ghiringhelli e Benedetti.

Trapani (3-5-2): Carnesecchi; Strandberg, Fornasier, Scognamillo; Taugourdeau, Del prete, Kupisz, Odjer, Luperini; Biabiany, Pettinari. All. Castori

Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Rizzo, Perticone, Frare, Mora; Gargiulo, Proia, Iori; D’Urso; Diaw, Luppi. All. Venturato

Dove vedere la partita in streaming

La visione del match è disponibile in esclusiva attraverso la piattaforme DAZN. Sarà inoltre possibile seguire la gara in streaming attraverso il servizio disponibile su pc, tablet o smartphone. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 15:00, per un incontro che si prospetta piuttosto interessante.