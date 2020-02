Liga, Real Madrid-Atletico Madrid: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Real Madrid-Atletico Madrid del 1 febbraio 2020: incontro valevole per la ventiduesima giornata di Liga, calcio d’inizio alle ore 16.

MADRID – Tra poco faranno il loro ingresso in campo i giocatori di Real Madrid e Atletico Madrid nel match valevole per la ventiduesima giornata di Liga. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-2-1 per il Real Madrid con Isco e Modric alle spalle di Benzema mentre l’Atletico Madrid risponde col 4-4-2 ed il tandem offensivo composto da Vitolo e Morata.

Le formazioni ufficiali di Real Madrid-Atletico Madrid

REAL MADRID (4-3-2-1): Courtois; Mendy, Ramos, Varane, Carvajal; Kroos, Casemiro, Valverde; Isco, Modric; Benzema. A disposizione: Areola, Militao, Marcelo, James, Lucas Vazquez, Jovic, Vinicius. Allenatore: Zinedine Zidane