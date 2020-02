Serie A, Bologna – Brescia: le formazioni ufficiali della partita dalle ore 14

Le formazioni ufficiali di Bologna – Brescia: incontro valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

BOLOGNA – Tutto pronto allo Stadio Dall’Ara di Bologna per l’incontro tra Bologna – Brescia, partita valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Per i padroni di casa modulo 4-2-3-1 con Santader unica punta supportato da Orsolini, Soriano e Palacio; per gli ospiti modulo 4-3-1-2 con Torregrossa ed Aye in attacco supportati da Romulo. A dirigere il match del Dall’Ara sarà il signor Doveri della sezione di Roma. All’andata la sfida finì con la vittoria del Bologna in trasferta per 4 a 3.

Le formazioni ufficiali di Bologna – Brescia [IN ATTESA DELL’UFFICIALITA’]

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Denswil, Danilo, Bani, Mbaye, Poli, Schouten, Orsolini, Soriano, Palacio, Santander. Allenatore: Mihajlovic

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju, Bisoli, Tonali, Dessena, Romulo, Torregrossa, Aye. Allenatore: Corini