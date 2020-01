Ascoli – Frosinone: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Ascoli – Frosinone del 26 gennaio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020, calcio d’inizio alle ore 21

ASCOLI PICENO – Domenica 26 gennaio, alle ore 21 si giocherà Ascoli – Frosinone, match valevole per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie B 2019/2020. Da una parte ci sono i padroni di casa che hanno iniziato male il 2020 con una sconfitta per 3 a 1 in casa del Trapani ed in classifica occupano il non posto, con 27 punti, insieme a Perugia e Juve Stabia. Dall’altra parte ci sono i ciociari che sono reduci dal pareggio casalingo per 2 a 2 contro il Pordenone ed in classifica occupano l’ottava posizione con 28 punti. A dirigere il match del Del Duca sarà il signor Volpi della sezione di Arezzo.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 26 gennaio alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI ASCOLI – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-1-2 con Leali in porta, pacchetto difensivo composto da Gerbo e D’Elia sulle corsie esterne mentre nel mezzo Valentini e Brosco. A centrocampo Troiano in cabina di regia con Padoin e Petrucci mezze ali mentre poco più avanzato ci sarà Piccinocchi a supporto del tandem d’attacco composto da Ardemagni e Scamacca.

QUI FROSINONE – La squadra di Nesta dovrebbe scendere in campo col 3-5-2 con Bardi in porta, reparto arretrato formato da Brighenti, Ariaudo e Capuano. A centrocampo Maiello in cabina di regia con Haas e Paganini mezze ali mentre sugli esterni ci saranno Zampano e Beghetto. In attacco ci saranno Dionisi e Ciano.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Ascoli – Frosinone, valevole per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie B 2019/2020, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Ascoli – Frosinone

Ascoli (4-3-1-2): Leali; Gerbo, Valentini, Brosco, D’Elia; Padoin, Troiano, Petrucci; Piccinocchi; Ardemagni, Scamacca. Allenatore: Zanetti

Frosinone (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Zampano, Paganini, Maiello, Haas, Beghetto; Dionisi, Ciano. Allenatore: Nesta

STADIO: Cino e Lillo Del Duca