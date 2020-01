Serie B, Ascoli – Frosinone: le formazioni ufficiali della partita

Le formazioni ufficiali di Ascoli – Frosinone: incontro valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21

ASCOLI PICENO – Tutto pronto allo Stadio Del Duca di Ascoli Piceno per l’incontro tra Ascoli – Frosinone, partita valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020. Per i padroni di casa modulo 4-3-1-2 con Scamacca e Morosini in attacco supportati da Brlek; per gli ospiti modulo 3-5-2 con Novakovich e Citro in attacco. A dirigere il match del Del Duca sarà il signor Volpi della sezione di Arezzo. All’andata la sfida finì con la vittoria del Frosinone per 2 a 1.

Le formazioni ufficiali di Ascoli – Frosinone

Ascoli (4-3-1-2): Leali; Andreoni, Gravillon, Brosco, Padoin; Cavion, Troiano, Piccinocchi; Brlek; Morosini, Scamacca. A disposizione: Lanni, Maurizii, De Alcantara, Ferigra, Valentini, Scorza, Pinto, Petrucci, Matos, Beretta, Di Francesco, Covic. Allenatore: Zanetti

Frosinone (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Salvi, Rohden, Maiello, Tabanelli, Beghetto; Novakovich, Citro. A disposizione: Bastianello, Iacobucci, Krajnc, Zampano, D’Elia, Szyminski, Haas, Vitale, Gori, Tribuzzi, Matarese. Allenatore: Nesta