Napoli-Juventus 2-1, il tabellino: reti di Zielinski e Insigne

Il tabellino di Napoli-Juventus 2-1 il risultato finale: reti di Zielinski e Insigne per il successo dei partenopei mentre ai bianconeri non basta Ronaldo.

NAPOLI – Nel match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020 il Napoli batte la Juventus 2-1 uscendo dalla crisi. Succede tutto nella seconda frazione con i partenopei che passano in vantaggio con Zielinski e raddoppiano con Insigne mentre a nulla serve il gol di Ronaldo per la squadra bianconera. Con questa vittoria, dunque, la squadra partenopea aggancia Bologna e Torino al decimo posto mentre i bianconeri restano primi in classifica con 3 punti di vantaggio sull’Inter e 5 sulla Lazio.

Napoli-Juventus 2-1: il tabellino del match

NAPOLI (4-3-3): Meret; Mario Rui, Di Lorenzo, Manolas, Hysaj, Zielinski (81′ Elmas), Demme (69′ Lobotka), Fabian Ruiz, Insigne, Milik (90′ Llorente), Callejon. A disposizione: Daniele, Luperto, Maksimovic, Leandrinho, Elmas, Lobotka, Llorente, Lozano. Allenatore: Gennaro Gattuso

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic (51′ Rabiot), Matuidi (72′ Douglas Costa), Ramsey, Dybala (72′ Bernardeschi), Higuain, Cristiano Ronaldo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Rugani, Coccolo, Ramsey, Rabiot, Douglas Costa, Bernardeschi. Allenatore: Maurizio Sarri

RETI: 63′ Zielinski (N), 86′ Insigne (N), 90′ Ronaldo (J)



AMMONIZIONI: Demme, Hysaj (N), Bentancur, Rabiot, Bernardeschi, De Ligt, Cristiano Ronaldo (J)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

STADIO: San Paolo