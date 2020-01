Napoli – Juventus: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Napoli – Juventus del 26 gennaio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.45

NAPOLI – Domenica 26 gennaio alle ore 20.45 andrà in scena Napoli – Juventus, secondo match clou e posticipo della ventunesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte ci sono i padroni di casa che sono reduci, in settimana, dal successo in Coppa Italia contro la Lazio mentre in campionato la squadra di Gattuso viene dal k.o. casalingo contro la Fiorentina. I partenopei occupano l’undicesimo posto in classifica con 24 punti. Dall’altra parte ci sono i bianconeri che vengono dal successo in Coppa Italia contro la Roma mentre in campionato hanno sconfitto il Parma. La squadra di Sarri occupa il primo posto in classifica con 51 punti.

La cronaca minuto per minuto

NAPOLI-JUVENTUS IN DIRETTA Domenica 26 gennaio alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI NAPOLI – Gattuso dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Ospina in porta, pacchetto difensivo composto da Hysaj e Mario Rui sulle corsie esterne mentre nel mezzo Di Lorenzo e Manolas. A centrocampo Demme in cabina di regia con Zielinski e Fabian Ruiz mezze ali mentre davanti spazio al tridente formato da Insigne, Milik e Callejon.

QUI JUVENTUS – Sarri dovrebbe rispondere col 4-3-1-2 con Szczesny in porta, pacchetto arretrato formato da Cuadrado e Alex Sandro sulle corsie esterne mentre nel mezzo De Ligt e Bonucci. A centrocampo Pjanic in cabina di regia con Bentancur e Matuidi mezze ali mentre davanti Ramsey a supporto del tandem offensivo composto da Dybala e Cristiano Ronaldo.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Napoli – Juventus, valevole per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno.

Le probabili formazioni di Napoli – Juventus

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Mario Rui, Di Lorenzo, Manolas, Hysaj, Zielinski, Demme, Fabian Ruiz, Insigne, Milik, Callejon. Allenatore: Gattuso

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Ramsey, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri

STADIO: San Paolo