Napoli – Lazio: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Napoli – Lazio del 21 gennaio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, calcio d’inizio alle ore 20.45

NAPOLI – Martedì 21 gennaio alle ore 20.45 si giocherà Napoli – Lazio, incontro valevole per i quarti di finale della Coppa Italia 2019/2020. Da una parte c’è la formazione partenopea che sta vivendo il periodo più complicato del suo decennio: la squadra di Gattuso, infatti, viene da quattro sconfitte nelle ultime sei partite ed in classifica occupa la tredicesima posizione con 24 punti. Tutt’altra stagione per i capitolini che sono reduci da undici vittorie consecutive in campionato, di cui l’ultima contro la Sampdoria, ed in classifica occupano il terzo posto con 45 punti e una partita da recuperare.

La cronaca minuto per minuto

Martedì 21 gennaio alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI NAPOLI – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-3 con Meret in porta, pacchetto difensivo composto da Mario Rui e Di Lorenzo sulle corsie esterne mentre nel mezzo Manolas e Luperto. A centrocampo Demme in cabina di regia con Fabian Ruiz e Allan mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Callejon, Milik e Insigne.

QUI LAZIO – Inzaghi dovrebbe rispondere col 3-5-2 con Strakosha in porta, reparto arretrato formato da Luiz Felipe, Acerbi e Bastos. A centrocampo Lucas Leiva in cabina di regia con Luis Alberto e Milinkovic-Savic mezze ali mentre sulle corsie laterali spazio a Lazzari e Lulic. In attacco tandem offensivo composto da Immobile ed uno tra Correa e Caicedo.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Napoli – Lazio, valevole per i quarti di finale della Coppa Italia 2019/2020, verrà trasmesso in diretta in esclusiva su RAI 1 e in contemporanea su RAI PLAY.

Le probabili formazioni di Napoli – Lazio

NAPOLI (4-3-3): Meret; Mario Rui, Manolas, Luperto, Di Lorenzo; Allan, Demme, Fabian Ruiz, Callejon, Milik, Insigne. Allenatore: Gattuso

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos, Lulic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lazzari, Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi

STADIO: San Paolo