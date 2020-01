Coppa Italia, Napoli-Lazio: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Napoli-Lazio del 21 gennaio 2020: incontro valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, calcio d’inizio alle ore 20.45.

NAPOLI – Tra poco faranno il loro ingresso in campo i giocatori di Napoli e Lazio nel match valevole per i quarti di finale della Coppa Italia 2019/2020. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per il Napoli con il tridente offensivo composto da Callejon, Milik e Insigne mentre la Lazio risponde col 3-5-2 e la coppia d’attacco formata da Caicedo e Immobile.

Le formazioni ufficiali di Napoli-Lazio

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Lobotka, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. A disposizione: Meret, Karnezis, Luperto, Tonelli, Elmas, Fabian Ruiz, Lozano, Leandrinho, Llorente. Allenatore: Gennaro Gattuso