Napoli-Lazio 1-0, il tabellino: Insigne trascina i partenopei in semifinale

Il tabellino di Napoli-Lazio 1-0 il risultato finale: decisiva la rete di Insigne per il successo della formazione partenopea che vola in semifinale.

NAPOLI – Nel match valevole per i quarti di finale della Coppa Italia 2019/2020 il Napoli batte 1-0 la Lazio staccando il pass per le semifinali. Succede tutto nella prima frazione con Insigne che segna il gol decisivo dopo un minuto e mezzo, Immobile fallisce clamorosamente un calcio di rigore mentre Hysaj e Lucas Leiva abbandonano subito la contesa beccandosi il doppio giallo dall’arbitro Massa. Nella seconda frazione due pali per parte ma il risultato non cambia più, i padroni di casa volano alle semifinali di Coppa Italia dove troveranno una tra Inter e Fiorentina.

Napoli-Lazio 1-0: il tabellino del match

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Lobotka (22′ Luperto), Demme, Zielinski; Callejon (68′ Elmas), Milik, Insigne (77′ Fabian Ruiz). A disposizione: Meret, Karnezis, Luperto, Tonelli, Elmas, Fabian Ruiz, Lozano, Leandrinho, Llorente. Allenatore: Gennaro Gattuso

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Radu (70′ Patric), Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Parolo, Lulic (76′ Jony); Immobile, Caicedo (54′ Correa). A disposizione: Proto, Guerrieri, Bastos, Patric, Vavro, Silva, Berisha, A. Anderson, Jony Correa, Adekanye. Allenatore: Simone Inzaghi

RETI: 2′ Insigne (N)

AMMONIZIONI: Hysaj (N), Acerbi (L)

ESPULSIONI: Hysaj (N), Lucas Leiva (L)

RECUPERO: 3′ nel primo tempo, 5′ nel secondo tempo

STADIO: San Paolo