Beach Volley 2025: a Vasto la settima tappa del Campionato

Dal 22 al 24 agosto il Lido Acapulco di Vasto ospita la settima tappa del Campionato Italiano Assoluto di beach volley. Finali in diretta YouTube

VASTO – Prenderà venerdì 22 agosto, al Lido Acapulco di Vasto (CH), la settima tappa del Campionato Italiano Assoluto 2025 di beach volley. Dopo l’entusiasmante appuntamento di Cordenons (PN), dunque, la macchina organizzativa federale si sposterà in Abruzzo per il terz’ultimo appuntamento stagionale del circuito tricolore. Sarà la suggestiva cornice della spiaggia di Vasto ad accogliere i protagonisti nella tre giorni di gare, pronti a darsi battaglia in un consueto mix di spettacolo e alto livello tecnico.

Quella di venerdì sarà la giornata dedicata alle qualifiche al main draw, con le coppie in gara pronte a contendersi gli ultimi posti disponibili nel tabellone principale. Sabato sarà interamente riservato alla fase a gironi, con tutte le sfide preliminari e gli ottavi di finale, mentre domenica si entrerà nel vivo della competizione con i quarti, le semifinali e le attesissime finali, che decreteranno i vincitori della tappa vastese.

TABELLONE FEMMINILE

Nel torneo femminile, partiranno dal tabellone principale come formazione numero uno del seeding, Chiara They e Sara Breidenbach. Il duo targato Open Beach, vincitore delle tre tappe Gold (Caorle, Montesilvano e Marina di Modica) e reduce dal secondo posto in Friuli Venezia Giulia, è momentaneamente al comando della classifica provvisoria. Con loro, ai nastri di partenza del main draw Alice Gradini e Federica Frasca, Maria Rachele Mancinelli ed Eleonora Sestini, Camilla Sanguigni e Sofia Balducci, Margherita Tega e Jessica Allegretti, Jessica Belliero Piccinin e Claudia Puccinelli, Eleonora Annibalini e Giulia Toti, Elisa Salvador e Viola Massi. Due le coppie che usufruiranno della wild card: Sara Franzoni e Eleonora Gili e Valeria Priore e Laura Belegni.

TABELLONE MASCHILE

La formazione numero uno del torneo maschile sarà quella composta da Tiziano Andreatta e Davide Benzi. Al via dal main draw anche Tobia Marchetto e Davide Dal Molin (vincitori della tappa di Cordenons), Manuel Alfieri e Alex Ranghieri, Carlo Bonifazi e Raoul Acerbi, Simone Podestà e Matteo Martino, Giacomo Spadoni e Michele Luisetto e Mauro Sacripanti e Giacomo Titta. Tre le wild card a disposizione: Daniele Lupo e Davide Borraccino, Alessandro Preti e Matteo Bertoli e Arthur Canet e Solomon Bushby.

LA FORMULA

Tutti gli appuntamenti del Campionato Italiano Assoluto 2025 si disputeranno con la formula “pool play” con main draw a 16 coppie. Le differenze stanno nei numeri del tabellone qualifiche: tutte le tappe, ad eccezione delle Finali, avranno un tabellone a singola eliminazione con 24 coppie partecipanti. Di queste, saranno 6 ad accedere al tabellone principale. Chi otterrà 2 vittorie si qualificherà direttamente ai quarti di finale, chi conseguirà invece una vittoria e una sconfitta staccherà il pass per gli ottavi di finale, mentre chi perderà entrambe le sfide verrà invece eliminato.

Le Finali in programma a Bellaria Igea Marina dal 5 al 7 settembre, prevedono invece il tabellone di qualifiche a 32 squadre con 8 formazioni che si qualificheranno al main draw.

Formula delle prime otto tappe (Pool Play FIVB):

Tabellone Qualifiche: 24 coppie

Main Draw: 16 coppie divise in 4 Pool (10 coppie in base al ranking, 6 provenienti dalle qualifiche)

Formula della Finale (Pool Play FIVB):

Tabellone Qualifiche: 32 coppie

Main Draw: 16 coppie divise in 4 Pool (8 coppie in base al ranking delle precedenti otto tappe, 8 provenienti dalle qualifiche)

MONTEPREMI

Per tutte le tappe non classificate come Gold la Federazione Italiana Pallavolo ha stanziato un montepremi di 12mila euro totali (6mila euro per ciascun tabellone).

DIRETTA STREAMING

Tutte le finali di domenica 24 agosto saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo.