Lazio – Sampdoria: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Lazio – Sampdoria del 18 gennaio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la ventesima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

ROMA – Sabato 18 gennaio alle ore 15 si giocherà Lazio – Sampdoria, incontro valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte ci sono i padroni di casa che sono reduci da dieci successi consecutivi, di cui l’ultimo contro il Napoli, ed in classifica occupano la terza posizione con 42 punti ed una partita da recuperare. In settimana la squadra capitolina ha giocato anche in Coppa Italia battendo senza problemi la Cremonese. Dall’altra parte c’è la squadra di Ranieri che viene dal convincente successo casalingo contro il Brescia ed in classifica occupa la quindicesima posizione, insieme al Sassuolo, con 19 punti.

La cronaca minuto per minuto

La presentazione del match

QUI LAZIO – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col classico 3-5-2 con Strakosha in porta, pacchetto difensivo composto da Luiz Felipe, Acerbi e Radu. A centrocampo Lucas Leiva in cabina di regia con Luis Alberto e Milinkovic-Savic mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Lazzari e Jony. In attacco tandem offensivo composto da Caicedo e Immobile.

QUI SAMPDORIA – La compagine ligure dovrebbe schierarsi col 4-4-2 con Audero in porta, reparto arretrato formato da Bereszynski e Murru sulle corsie esterne mentre nel mezzo Colley e Chabot. A centrocampo Vieira e Ekdal in cabina di regia con Thorsby e Jankto sulle fasce laterali mentre in attacco spazio alla coppia formata da Gabbiadini e Quagliarella.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Lazio – Sampdoria, valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A.

Le probabili formazioni di Lazio – Sampdoria

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Aberto, Jony; Caicedo, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Chabot, Murru; Thorsby, Vieira, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: Claudio Ranieri.

STADIO: Olimpico di Roma