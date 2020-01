Diretta Albinoleffe – Pro Vercelli: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Albinoleffe – Pro Vercelli del 18 gennaio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie C, calcio d’inizio alle ore 15

GORGONZOLA (MI) – Sabato pomeriggio, 18 gennaio alle 15 il girone A della Serie C, propone un calendario abbastanza interessante. Tra le numerose gare in programma, Albinoleffe – Pro Vercelli rappresenta una di quelle partite, che in un certo senso, potrebbe segnare la stagione di entrambe le compagini. I bergamaschi arrivano da una vittoria esterna, che li ha proiettati a quota 29 punti. La squadra piemontese invece giunge da un pareggio interno, ottenuto contro il Lecco. Due situazioni differenti.

I vercellesi hanno 24 punti, ed attualmente sarebbero fuori dalla zona calda della classifica. In caso di sconfitta però, potrebbero essere seriamente risucchiati nel calderone, riservato a coloro che lottano per non retrocedere. Dovranno quindi stare molto attenti, anche perché l’Albinoleffe, in caso di vittoria, potrebbe sistemarsi appena a ridosso del treno playoff.

La partita dovrebbe quindi essere molto interessante. La lettura della gara non è delle più semplici. Bisognerà infatti comprendere , quale delle due squadre riuscirà a prendere on mano il pallino del gioco, per provare a condurre in porto un buon risultato. Probabilmente per Alberto Gilardino, anche la conquista di un punto, sarebbe un risultato gradito. Terrebbe la Pro, fuori dalla zona infernale dei playout. Zaffaroni certamente cercherà di conquistare l’intera posta in palio. Per i suoi ragazzi, in questo modo, si potrebbero aprire orizzonti insperati. Cori al momento è il calciatore che presenta la migliore forma, visto che nell’ultima uscita stagionale, ha messo a segno una doppietta lontano dalle mura amiche.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

ALBINOLEFFE:. A disposizione:

PRO VERCELLI:. A disposizione:





Probabili formazioni Albinoleffe – Pro Vercelli

Mister Zaffaroni dovrebbe proporre il modulo classico, stesso discorso per il tecnico Alberto Gilardino, che dovrebbe schierare il solito sistema di gioco. Vediamo insieme nel dettaglio quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni delle due compagini.

ALBINOLEFFE (3-5-2): Abagnale; Canestrelli, Gavazzi, Mondonico; Gusu, Giorgione, Genevier, Gonzi, Gelli; Cori, Galeandro. All. Zaffaroni.

PRO VERCELLI (4-3-3) Moschin, Franchino, Carosso, Auriletto, Iezzi; Varas, Schiavon, Mal; Della Morte, Comi, Rosso. All. Gilardino

I direttori di gara saranno i seguenti: Albinoleffe vs Pro Vercelli: Michele Delrio di Reggio Emilia (Pressato-Cerilli).

Dove vedere la partita in TV ed in streaming

La Serie C verrà trasmessa dall’emittente Eleven Sports, in streaming. Questa ha acquistato i diritti per trasmettere tutte le partite della categoria. Albinoleffe-Pro Vercelli verrà trasmessa quindi a partire dalle ore 15.