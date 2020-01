Lazio-Sampdoria 5-1, il tabellino: triplleta di Immobile

Il tabellino di Lazio-Sampdoria 5-1 il risultato finale: schiacciante prestazione della squadra capitolina che conquista l’undicesimo successo consecutivo.

ROMA – Nel match valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A 2019/2020 la Lazio demolisce 5-1 la Sampdoria conquistando l’undicesimo successo consecutivo. Prestazione schiacciante da parte della squadra capitolina che chiude i conti dopo venti minuti con la rete di Caicedo e la doppietta di Immobile. Nella ripresa rete di Bastos e secondo rigore di Immobile che, grazie a questa tripletta, sale a quota 23 reti in campionato. Per la squadra ospite a segno Linetty. Undicesima vittoria consecutiva per la squadra di Inzaghi che sale a quota 45 mentre la Doria resta in sedicesima posizione con 19 punti.

Lazio-Sampdoria 5-1: il tabellino del match

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi (66′ Vavro), Radu (49′ Bastos); Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Aberto, Jony; Caicedo (58′ Adekanye), Immobile. A disposizione: Proto, Guerrieri, Bastos, Vavro, Luiz Felipe, J.Silva, Correa, Berisha, A. Anderson, D.Anderson, Adekanye, Parolo. Allenatore: Simone Inzaghi

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Chabot, Murru; Linetty, Thorsby, Vieira, Jankto (46′ Ekdal); Gabbiadini (71′ Bonazzoli), Caprari. A disposizione: Seculin, Falcone, Augello, Ekdal, Bonazzoli, Rigoni, Regini, Maroni, Léris, Quagliarella, Rocha, Bertolacci. Allenatore: Claudio Ranieri

RETI: 7′ Caicedo (L), 17′ Rig. Immobile (L), 20′ Immobile (L), 54′ Bastos (L), 65′ Rig. Immobile (L), 70′ Linetty (S)

AMMONIZIONI: Vieira, Colley (S), Adekanye (L)

ESPULSIONI: Chabot (S)

RECUPERO: 0′ nel primo tempo, 0′ nel secondo tempo

STADIO: Olimpico di Roma