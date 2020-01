Diretta Trapani – Ascoli: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Trapani – Ascoli del 18 gennaio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la ventesima giornata del campionato di serie B, calcio d’inizio alle 15

TRAPANI – Sabato 18 gennaio, si giocherà Trapani – Ascoli, incontro valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020, calcio d’inizio previsto per le ore 15. I padroni di casa sono penultimi in classifica, con soli 15 punti a -6 dalla zona playout occupata al momento dalla Cremonese e con +3 dall’ultima classificata Livorno. Negli ultimi 3 incontri ha conquistato 2 punti pareggiando contro due squadre ostiche come Pescara e Perugia mentre nella diciannovesima giornata ha perso 3-0 a Crotone. Gli ospiti invece sono settimi in classifica, il problema principale è trovare la continuità perchè nelle ultime partite ha alternato vittorie e sconfitte senza trovare due volte di fila i 3 punti. Nell’ultima partita, contro il Benevento è arrivato un pesante 4-0, riusciranno i marchigiani a rialzarsi?

Il tabellino in diretta minuto per minuto

TRAPANI:. A disposizione:. Allenatore: Fabrizio Castori.



ASCOLI:. A disposizione:. Allenatore: Paolo Zanetti.



Reti: al ' pt .

Le probabili formazioni di Trapani – Ascoli

La squadra di coach Castori dovrebbe scendere in campo con il 3-5-2 con Biabiany e Pettinari punte, A centrocampo potrebbero giocare Candela, Corapi, Taugourdeau, Moscati e Grillo mentre la linea difensiva sarà molto probabilmente composta da Strandberg, Scognamillo e Fornasier con Carnesecchi a difendere tra i pali. Invece per Zanetti il modulo che utilizzerà per disputare l’incontro dovrebbe essere il 4-3-1-2 con Scamacca e Ardemagni punte, supportati da Petrucci trequartista; dietro di lui a centrocampo Cavion, Troiano, Brlek mentre la difesa sarà probabilmente composta da Padoin, Brosco, Gravillon e Covic con Leali estremo difensore.

Trapani (3-5-2) – Carnesecchi; Strandberg, Scognamillo, Fornasier; Candela, Corapi, Taugourdeau, Moscati, Grillo; Biabiany, Pettinari. Allenatore: Fabrizio Castori.

Ascoli (4-3-1-2) – Leali; Padoin, Brosco, Gravillon, Covic; Cavion, Troiano, Brlek; Petrucci; Scamacca, Ardemagni. Allenatore: Paolo Zanetti.

Dove seguire Trapani – Ascoli

Trapani – Ascoli si giocherà Sabato 18 gennaio alle ore 15:00 allo Stadio polisportivo provinciale di Trapani. La partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN.