Serie B, Cosenza – Crotone: per i bookmakers pochi gol e pitagorici favoriti

Serie B, Cosenza – Crotone: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma lunedì 20 gennaio dalle ore 21. Per i bookmakers pochi gol e pitagorici leggermente favoriti

COSENZA – Lunedì 20 gennaio dalle ore 21 si gioca il derby calabrese Cosenza – Crotone, posticipo della ventesima e prima giornata di ritorno del Campionato di Serie B 2019-2020. Prima della sosta invernale il Cosenza ha perso sul campo della Juve Stabia e ora in classifica è diciottesimo con 20 punti. Undici lunghezze in più per il Crotone, terzo e reduce dalla vittoria casalinga per 3-0 contro il Trapani. La gara sarà diretta dal Signor Abbattista della sezione di Molfetta, lo stesso arbitro del derby di aprile, auando scoppiò una rissa dopo che aveva annullato un gol a Simy. Asistenti saranno Maccadino e Cangiano, quarto uomo Di Martino.

Serie B, Cosenza – Crotone: per i bookmakers pochi gol e vittoria de pitagorici

I bookmakers prevedono la vittoria del Crotone. Il segno 1, infatti, è quotato ìn media 3,00 a 3,10. Il segno X è offerto da 2,90 a 3,00 mentre il segno 2 è dato da 2,50 a 2,55.

Per quanto riguarda la doppia chance, l’ 1/X è offerto da 1,48 a1,50; l’X/2 da 1,34 a 1,36 mentre l’1/2 vale da 1,36 qa 1,39.

I bookmakers pensano che i gol bobsaranno numerosi: l’Under 2,5 vale in media 1,65 , l’Over 2,5 2,10. Potrebbero, perà, andare a segno entrambe le squadre: il No Goal vale da 1,90 a 1,95, il goal da 1,75 a 1,80.

Il risultato più esatto potrebbe essere l’1-1 (da 5,25 a 6,50 ) seguito dallo 0-1 (da 7,00 a 7,50) e dall’1-0 (a 9,00).

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale da 4,75 a 4,85.