Diretta Juve Stabia – Empoli: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Juve Stabia – Empoli del 18 gennaio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle 15

CASTELLAMMARE DI STABIA – Sabato pomeriggio 18 gennaio, allo Stadio Comunale Romeo Menti di Castellammare di Stabia si giocherà il match Juve Stabia – Empoli, incontro valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie B 2019 – 2020, calcio d’inizio previsto per le ore 15.

La presentazione del match

La Juve Stabia è reduce da una vittoria di misura casalinga contro il Cosenza ed attualmente occupa la quattordicesima posizione con 24 punti, a pari merito con Pisa e Spezia. Una sola lunghezza in meno per l’Empoli, quindicesima in classifica e reduce dal pareggio interno nel derby contro il Livorno. Si prospetta una sfida tra due squadre in un match equilibrato che vale un pezzo di salvezza. Per le Vespe rimane l’obiettivo salvezza, invece i toscani, che avevano l’obiettivo della promozione, stanno disputando un campionato davvero pessimo e la squadra è in caduta libera, quasi vicina alla zona retrocessione.

Le probabili formazioni di Juve Stabia – Empoli

I padroni di casa dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3 con Russo in porta e difesa composta da Vitiello e Ricci sulle fasce mentre centralmente ci saranno Fazio e Troest. A centrocampo in cabina di regia ci sarà Buchel con Addae e Calò mezze ali. Il tridente d’attacco sarà composto da Bifulco, Forte e Canotto. Per gli ospiti modulo 4-3-1-2 con Brignoli tra i pali e difesa formata da Romagnoli e Maietta centrali mentre Pirrello e Balkovec sulle fasce. A centrocampo Ricci in regia con Frattesi e Fantacci mezze ali. Poco più avanti agirà Bajrami a supporto delle due punte La Gumina e Mancuso.

Juve Stabia (4-3-3): Russo; Vitiello, Fazio, Troest, Ricci; Addae, Buchel, Calò; Bifulco, Forte, Canotto. Allenatore: Caserta

Empoli (4-3-1-2): Brignoli; Pirrello, Romagnoli, Maietta, Balkovec; Frattesi, Ricci, Fantacci; Bajrami; La Gumina, Mancuso. Allenatore: Muzzi

Dove seguire Juve Stabia – Empoli

Il match Juve Stabia – Empoli, valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie B, sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN.