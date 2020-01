Diretta Cremonese – Venezia: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Cremonese – Venezia del 18 gennaio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle 15

CREMONA – Sabato pomeriggio 18 gennaio, allo Stadio Giovanni Zini di Cremona si giocherà il match Cremonese – Venezia, incontro valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie B 2019 – 2020, calcio d’inizio previsto per le ore 15.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

CREMONESE:. A disposizione:. Allenatore: Massimo Rastelli.



UNIONE VENEZIA:. A disposizione:. Allenatore: Alessio Dionisi.



Reti: al ' pt .

La presentazione del match

La Cremonese è reduce da due sconfitte in trasferta consecutive, la più recente in Coppa Italia contro la Lazio, e in campionato sul campo del Pordenone. Attualmente occupa la quartultima posizione con 21 punti. Una sola lunghezza in più per il Venezia quintultimo in classifica e reduce da una vittoria di misura in trasferta contro il Perugia. Si prospetta una sfida tra due squadre che cercano punti salvezza, dove i padroni di casa sono i più delusi dopo l’imponente campagna acquista effettuata in estate.

Le probabili formazioni di Cremonese – Venezia

I padroni di casa, riabbracciano in panchina l’allenatore Rastelli e dovrebbe scendere in campo con il modulo 3-4-3 con Agazzi in porta e difesa composta da Caracciolo, Claiton e Bianchetti. A centrocampo i centrali saranno Valzania e Castagnetti con Mogos e Migliore sulle fasce. Il tridente d’attacco sarà composto da Piccolo, Ciofani e Ceravolo. Per gli ospiti modulo 4-3-1-2 con Lezzerini tra i pali e difesa formata da Modolo e Casale centrali mentre Lakicevic e Ceccaroni sulle fasce. A centrocampo Fiordilino in regia con Caligara e Maleh mezze ali. Poco più avanti agirà Aramu a supporto delle due punte Capello e Montalto.

Cremonese (3-4-3): Agazzi; Caracciolo, Claiton, Bianchetti; Mogos, Valzania, Castagnetti, Migliore; Piccolo, Ciofani, Ceravolo. Allenatore: Rastelli

Venezia (4-3-1-2): Lezzerini; Lakicevic, Modolo, Casale, Ceccaroni; Caligara, Fiordilino, Maleh; Aramu; Capello, Montalto. Allenatore: Dionisi

Dove seguire Cremonese – Venezia

Il match Cremonese – Venezia, valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie B, sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN.