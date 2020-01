Roma – Lazio: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di di Roma – Lazio del 26 gennaio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 18

ROMA – La spasmodica attesa per sta per finire. Domenica 26 gennaio alle ore 18 andrà in scena il derby capitolino Roma – Lazio, incontro valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è la squadra di Fonseca che viene dalla sconfitta in Coppa Italia contro la Juventus mentre in campionato è reduce dal successo esterno di Genova. I giallo-rossi occupano la quarta posizione solitaria con 38 punti. Dall’altra parte c’è la squadra di Inzaghi che, al pari dei cugini, viene dalla sconfitta in Coppa Italia contro il Napoli mentre in campionato è reduce dalla schiacciante vittoria casalinga contro la Sampdoria. I biancoelesti occupano la terza posizione in classifica con 45 punti e una partita in meno.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 26 gennaio alle ore 17 le formazioni ufficiali, dalle 18 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI ROMA – Uomini contati per Fonseca che dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Pau Lopez in porta, pacchetto difensivo composto da Spinazzola e Kolarov sulle corsie esterne mentre nel mezzo Mancini e Smalling. A centrocampo Cristante e Veretout in cabina di regia mentre davanti Under, Pellegrini e Kluivert a supporto dell’unica punta Dzeko.

QUI LAZIO – Idee piuttosto chiare per Inzaghi che dovrebbe confermare il classico 3-5-2 con Strakosha in porta, pacchetto arretrato formato da Luiz Felipe, Acerbi e Radu. A centrocampo Lucas Leiva in cabina di regia con Milinkovic-Savic e Luis Alberto mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Lulic e Lazzari. In attacco tandem offensivo composto da Caicedo e Immobile.

Dove vederla in TV e in streaming

Il Derby Roma – Lazio, incontro valevole per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A.

Le probabili formazioni di Roma – Lazio

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov, Cristante, Veretout, Under, Pellegrini, Kluivert, Dzeko. Allenatore: Fonseca

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu, Lulic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lazzari, Caicedo, Immobile. Allenatore: Inzaghi

STADIO: Olimpico di Roma