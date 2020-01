Serie A, Roma – Lazio: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Roma – Lazio: incontro valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 18

ROMA – Manca davvero poco all’inizio del derby tra Roma e Lazio in programma alle ore 18. sotto la direzione di Calvarese. Le due squadre si daranno battaglia in una partita molto importante anche per la classifica. Da una parte infatti c’è la Roma che è stata appena agganciata al quarto posto dall’Atalanta e che vuole mantenere il distacco dai nerazzurri. Dall’altra c’è la Lazio che ha una ghiotta occasione di raggiungere l’Inter in seconda posizione (dopo il passo falso con il Cagliari) in attesa di poter centrare il recupero che dovrà fare contro il Verona. Seguiremo il match in diretta con la nostra consueta cronaca è dalle 17 scopriremo le formazioni ufficiali scelte dai due mister. Per quanto riguarda i precedenti tra le due squadre analizziamo gli ultimi incontri che hanno visto risultati alterni dopo il 2 a 2 della stagione 2014-2015. Infatti si sono alternati i successi dei giallorossi e dei biancazzurri in modo quasi speculare. Nell’ultimo incontro del 2018/2019 ci fu il trionfo della squadra giallorossa grazie alle reti di Pellegrini, Kolarov e Fazio, rete della bandiera di Immobile.

SEGUI LA CRONACA DIRETTA

Sarà sfida tra bomber da una parte Dzeko che vuole migliorare il suo score piuttosto basso e dall’altra in capocannoniere in carica Immobile che sembra non volessi fermare. Alla vigilia il tecnico Fonseca ha parlato di Cristante che dovrebbe partire titolare così come Kluivert. Non pochi per lui problemi di formazione vista l’assenza di Diawara così come quella di Zaniolo, Mkhitaryan. Tuttavia il recupero di Perotti e Pastore potrebbero offrire un’alternativa nel corso del match. Dall’altra parte molto carico il tecnico laziale Simone Inzaghi che parla di derby da vincere. Ma a suo dire non ci sono favori del pronostico verso di loro: “Nei derby i pronostici si azzerano, sappiamo quanto siamo cresciuti ma la preoccupazione è sui miei giocatori. Abbiamo delle certezze in più rispetto al 30 agosto. Non dovremo temere nessuno, ma avere rispetto per la Roma, una squadra in un ottimo momento. La Roma ha vinto a Genoa una gara importante dopo la Coppa Italia. É una partita importantissima, dopo ce ne saranno altre. Dobbiamo rimanere concentrati e capire i momenti della gara, probabilmente avremo la partita in mano noi. Ma ci saranno dei momenti invece in cui dovremo soffrire. All’andata ci sono stati momenti positivi per entrambe le squadre”.

Le formazioni ufficiali di Roma – Lazio

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Kluivert, Pellegrini, Florenzi; Dzeko. A disposizione: Mirante, Fuzato, Spinazzola, Bruno Peres, Fazio, Jesus, Cetin, Pastore, Under, Perotti, Kalinic. Allenatore: Paulo Fonseca [ufficiali dalle ore 17]

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felice, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

A disposizione: Proto, Guerrieri, Bastos, Vavro, Jony, Berisha, Parolo, Anderson A., Anderson D., Caicedo, Adekanye. Allenatore: Simone Inzaghi [ufficiali dalle ore 17]