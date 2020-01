Sampdoria – Sassuolo: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Sampdoria – Sassuolo del 26 gennaio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

GENOVA – Domenica 26 gennaio, alle ore 15 si giocherà Sampdoria – Sassuolo, incontro valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte ci sono i blucerchiati che sono reduci dalla pesante sconfitta in trasferta per 5 a 1 contro la Lazio ed in classifica occupano il quintultimo posto, insieme con 19 punti. Dall’altra parte ci sono i neroverdi che hanno ritrovato il successo contro il Torino, dopo un 2020 iniziato con due sconfitte consecutive, ed in classifica occupano la quindicesima posizione con 22 punti. Dirigerà il match del Ferraris il signor Piccinini della sezione di Forlì.

La cronaca minuto per minuto

La presentazione del match

QUI SAMPDORIA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-4-2 con Audero in porta, pacchetto difensivo composto da Bereszynski e Murru sulle corsie esterne mentre nel mezzo Colley e Regini. A centrocampo Thorsby e Vieira in mezzo con Linetty ed Ekdal sulle fasce. Il tandem offensivo sarà composto da Quagliarella e Gabbiadini.

QUI SASSUOLO – Idee piuttosto chiare per De Zerbi che dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con Consigli tra i pali, reparto arretrato formato da Toljan e Kyriakopoulos sulle corsie esterne mentre nel mezzo Peluso e Romagna. A centrocampo Obiang e Locatelli in cabina di regia con più avanzati Berardi, Djuricic e Boga a supporto dell’unica punta Caputo.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Sampdoria – Sassuolo, valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky e in streaming su Sky GO.

Le probabili formazioni di Sampdoria – Sassuolo

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Regini, Murru; Linetty, Thorsby, Vieira, Ekdal; Quagliarella, Gabbiadini. Allenatore: Ranieri

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Peluso, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore: De Zerbi

STADIO: Luigi Ferraris