Sampdoria-Sassuolo 0-0, il tabellino: reti bianche al Ferraris

Il tabellino di Sampdoria-Sassuolo 0-0 il risultato finale: nessun gol e poche emozioni nel match del Luigi Ferraris.

GENOVA – Nel match valevole per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A Sampdoria e Sassuolo non si fanno male pareggiando 0-0. Nessun gol e poche emozioni con la squadra emiliana in grado di resistere per un’ora inferiorità numerica, a causa del rosso rimediato da Peluso. Con questo pareggio la squadra di Ranieri resta in sedicesima posizione ma guadagna un punto su Lecce e SPAL mentre il Sassuolo aggancia l’Udinese al quattordicesimo posto con 24 punti.

Sampdoria-Sassuolo 0-0: il tabellino del match

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski (72′ Regini), Colley, Tonelli (72′ Vieira), Augello; Linetty, Thorsby, Ekdal; Ramirez (60′ Caprari); Quagliarella, Gabbiadini. A disposizione: Seculin, Falcone, Murru, Regini, Barreto, Vieira, Maroni, Leris, Jankto, Bertolacci, Bonazzoli, Caprari. Allenatore: Ranieri

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Peluso, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi (90′ Djuricic), Traorè (28′ Rogerio), Boga; Caputo (85′ Muldur). A disposizione: Pegolo, Turati, Rogerio, Muldur, Piccinini, Marlon, Djuricic, Magnanelli, Bourabia, Raspadori, Defrel. Allenatore: De Zerbi

RETI: //

AMMONIZIONI: Ekdal, Colley, Bereszynski, Gabbiadini (SAM), Rogerio (SAS)



ESPULSIONI: Peluso (SAS)

RECUPERO: 2′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

STADIO: Luigi Ferraris