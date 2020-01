Hellas Verona – Lecce: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Hellas Verona – Lecce del 26 gennaio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

VERONA – Domenica 26 gennaio alle ore 15 si giocherà Hellas Verona – Lecce, incontro valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte ci sono gli Scaligeri che sono reduci dall’ottimo pareggio esterno di Bologna ed in classifica occupano la decima posizione con 27 punti e una partita da recuperare contro la Lazio. Dall’altra parte c’è la formazione salentina che viene dal prezioso pareggio casalingo contro l’Inter ed in classifica occupa il quartultimo posto con 16 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 26 gennaio alle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI HELLAS VERONA – Pochi dubbi per Juric che dovrebbe mandare in campo la sua squadra col classico 3-4-2-1 con Silvestri in porta, pacchetto difensivo composto da Rrahamani, Kumbulla e Gunter. A centrocampo Miguel Veloso e Amrabat in cabina di regia con Faraoni e Lazovic sulle corsie esterne mentre davanti Borini e Pessina agiranno alle spalle di Di Carmine.

QUI LECCE – Liverani dovrebbe schierare la sua squadra col 4-3-1-2 con Gabriel tra i pali, reparto arretrato composto da Donati e Dell’Orco sulle corsie esterne mentre nel mezzo Rossettini e Lucioni. A centrocampo Tachtsidis in cabina di regia con Petriccione e Deiola mezze ali mentre davanti Mancosu a supporto del tandem offensivo composto da Falco e Babacar.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Hellas Verona – Lecce, valevole per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport.

Le probabili formazioni di Hellas Verona – Lecce

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter, Faraoni, Miguel Veloso, Amrabat, Lazovic, Borini, Pessina, Di Carmine. Allenatore: Juric

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Donati, Lucioni, Rossettini, Dell’Orco, Petriccione, Tachtsidis, Deiola, Mancosu, Falco, Babacar. Allenatore: Liverani

STADIO: Marc’Antonio Bentegodi