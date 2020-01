Lecce – Inter: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Lecce – Inter del 19 gennaio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

LECCE – Domenica 19 gennaio alle ore 15 si giocherà Lecce – Inter, match valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è la squadra salentina che viene dalla sconfitta esterna contro il Parma ed in classifica occupa il quartultimo posto con 15 punti. Dall’altra parte c’è la squadra di Conte che, in settimana, ha battuto il Cagliari negli ottavi di finale di Coppa Italia. In campionato i nerazzurri vengono dal pareggio casalingo contro l’Atalanta ed in classifica occupano il secondo posto con due punti di distacco dalla Juventus.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 19 gennaio alle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI LECCE – I salentini dovrebbero scendere in campo col 4-3-1-2 con Gabriel in porta, pacchetto arretrato formato da Donati e Dell’Orco sulle corsie esterne mentre nel mezzo Lucioni e Rossettini. A centrocampo Tachtsidis in cabina di regia con Petriccione e Deiola mezze ali mentre davanti Mancosu a supporto del tandem d’attacco formato da Falco e Babacar.

QUI INTER – Pochi dubbi per Conte che, in attesa dei rinforzi dalla Premier League, dovrebbe mandare in campo i suoi col classico 3-5-2 con Handanovic tra i pali, pacchetto difensivo composto da Skriniar, De Vrij e Bastoni. A centrocampo Brozovic in cabina di regia con Sensi e Barella mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Candreva e Biraghi. In attacco tandem offensivo composto da Lautaro Martinez e Lukaku.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Lecce – Inter, valido per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A.

Le probabili formazioni di Lecce – Inter

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Donati, Lucioni, Rossettini, Dell’Orco, Petriccione, Tachtisidis, Deiola, Mancosu, Falco, Babacar. Allenatore: Liverani

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni, Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi, Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore: Conte

STADIO: Via del Mare