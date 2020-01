Lecce-Inter 1-1, il tabellino: Mancosu risponde a Bastoni

Il tabellino di Lecce-Inter 1-1 il risultato finale: i nerazzurri passano in vantaggio con Bastoni ma i salentini pareggiano con Mancosu.

LECCE – Nel match valido per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A l’Inter non va oltre il pareggio sul campo del Lecce. Succede tutto nella seconda frazione di gioco con la squadra di Conte che passa in vantaggio con Bastoni ma i padroni di casa pareggiano con Mancosu. Con questo risultato i nerazzurri falliscono il sorpasso nei confronti della Juventus restando in seconda posizione con 47 punti mentre il Lecce muove la classifica salendo a quota 16 punti.

Lecce-Inter 1-1: il tabellino del match

LECCE (3-4-1-2): Gabriel; Dell’Orco, Lucioni, Rossettini, Rispoli, Petriccione, Deiola, Donati, Mancosu (83′ Meccariello), Lapadula (62′ Majer), Babacar. A disposizione: Riccardi, Vera, Meccariello, Vigorito, Gallo, Majer, Falco, Maselli, Tachtsidis, Chironi. Allenatore: Liverani

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Godin (68′ Bastoni), Candreva, Barella, Brozovic (82′ Borja Valero), Sensi (82′ Sanchez), Biraghi, Lautaro Martinez, Lukaku. A disposizione: Padelli, Berni, Bastoni, Ranocchia, Pirola, Dimarco, Lazaro, Sanchez, Esposito, Agoume, Borja Valero Allenatore: Conte

RETI: 71′ Bastoni (I), 77′ Mancosu (L)

AMMONIZIONI: Donati, Meccariello (L), Candreva, Borja Valero (I)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 2′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

STADIO: Via del Mare