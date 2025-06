WDFC 2025, l’Italia femminile eliminata ai quarti, oggi maschile

MONTESILVANO – Si interrompe ai quarti di finale la corsa della Nazionale femminile italiana di Futsal sordi al World Deaf Futsal Championship 2025, in corso in Abruzzo. Le Azzurre si arrendono alla Polonia con il punteggio di 6 a 2 al termine di un match combattuto, soprattutto nel primo tempo, chiuso sul 2 a 2.

A segno per l’Italia la capitana Chiara Santini, autrice anche del tiro che ha portato all’autogol del momentaneo vantaggio azzurro (2-1). Nella ripresa, la Polonia ha alzato il ritmo, confermando la propria solidità e intensificando il pressing: quattro reti nei secondi venti minuti hanno fissato il risultato finale.

La Nazionale italiana ha mostrato nel corso di questo torneo grande compattezza e qualità, mettendo in campo determinazione e spirito di squadra fino all’ultimo minuto. Il percorso prosegue ora con le gare per definire i piazzamenti finali dal quinto all’ottavo posto: prossimo appuntamento martedì 24 giugno alle ore 12:45 al PalaRoma di Montesilvano, contro la Svezia.

Queste le semifinali del torneo femminile: martedì 24 giugno, sempre al PalaRoma, si affronteranno Irlanda-Brasile (ore 15:30) e Spagna-Polonia (a seguire).

Torna invece in campo oggi la Nazionale maschile: sfida alla Turchia alle 18:15 al PalaRoma, ultimo dei quarti di finale in programma. Le altre partite della giornata sono Iran-Kuwait (ore 10:00), Brasile-Polonia (ore 12:45) e Croazia-Svezia (ore 15:30).

Tutte le gare sono trasmesse in diretta streaming e disponibili anche in differita sul canale YouTube ufficiale WDFC.

Il WDFC – Campionato Mondiale di Futsal per Sordi, è organizzato sotto l’egida dell’ICSD – International Committee of Sports for the Deaf – con il supporto della Federazione Sport Sordi Italia, della LND Abruzzo, della Regione Abruzzo e del Comune di Montesilvano. Un evento che riunisce atleti e atlete provenienti da tutto il mondo, promuovendo lo sport come veicolo di inclusione e crescita.