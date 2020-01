Bologna – Hellas Verona: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Bologna – Hellas Verona del 19 gennaio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

BOLOGNA – Domenica 19 gennaio alle ore 15 si giocherà Bologna – Hellas Verona, match valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte ci sono i padroni di casa che sono reduci da una sconfitta di misura in trasferta contro il Torino ed in classifica occupano la tredicesima posizione con 23 punti. Dall’altra parte ci sono i veneti che hanno iniziato il nuovo anno con due vittorie consecutive ed in classifica occupano la nona posizione, a pari merito col Milan, con 25 punti. Dirigerà l’incontro del Dall’Ara il signor Ayroldi della sezione di Molfetta.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 19 gennaio alle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI BOLOGNA – Molte assenze per infortunio per i padroni di casa, infatti mancheranno Krejci, Denswil, Medel, Dijks ed Orsolini in forte dubbio per un problema alla spalla. Mihajlovic dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Skorupski in porta, pacchetto difensivo composto da Tomiyasu e Mbaye sulle corsie esterne mentre nel mezzo Bani e Danilo. A centrocampo in cabina di regia ci saranno Dzemaili e Poli mentre poco più avanti Orsolini (se recupera), Soriano e Sansone che supporteranno l’unica punta Palacio.

QUI HELLAS VERONA – La compagine veneta dovrebbe schierarsi col classico 3-4-2-1 con Silvestri in porta, pacchetto difensivo composto da Rrahmani, Kumbulla e Gunter. A centrocampo Miguel Veloso ed Amrabat centrali con Faraoni e Lazovic sulle corsie esterne mentre poco più avanti spazio a Verre e Zaccagni che supporteranno l’unica punta Di Carmine.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Bologna – Hellas Verona, valido per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Bologna – Hellas Verona

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Mbaye; Dzemaili, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. Allenatore: Mihajlovic

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine. Allenatore: Juric

STADIO: Renato Dall’Ara