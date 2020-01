Serie A, Bologna – Hellas Verona: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Bologna – Hellas Verona: match valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

QUI BOLOGNA – Molte assenze per infortunio per i padroni di casa, infatti mancheranno Krejci, Denswil, Medel, Dijks ed Orsolini in forte dubbio per un problema alla spalla. Mihajlovic dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Skorupski in porta, pacchetto difensivo composto da Tomiyasu e Mbaye sulle corsie esterne mentre nel mezzo Bani e Danilo. A centrocampo in cabina di regia ci saranno Dominguez e Schouten mentre poco più avanti Orsolini, Soriano e Sansone che supporteranno l’unica punta Palacio.

QUI HELLAS VERONA – La compagine veneta dovrebbe schierarsi col classico 3-4-2-1 con Silvestri in porta, pacchetto difensivo composto da Rrahmani, Kumbulla e Gunter. A centrocampo Miguel Veloso ed Amrabat centrali con Faraoni e Lazovic sulle corsie esterne mentre poco più avanti spazio a Verre e Zaccagni che supporteranno l’unica punta Pessina.

