Fantacalcio, pagelle 20° giornata di Serie B 2019-2020

La ventesima giornata del girone di andata del Campionato di Serie B 2019-2020. I voti dei calciatori e i bonus/malus per giocare al fantacalcio: gol, ammonizioni, espulsioni

COSENZA – La ventesima giornata del campionato di Serie B 2019 – 2020 si apre con il pareggio tra Frosinone -e Pordenone. Sblocca il risultato Ciano, pareggia Candellone: Pobega porta in vantaggio il Pordenone ma Ciano, su rigore, fissa il risultato sul 2-2

Pirotecnico 4-4 tra Livorno e Virtus Entella, con i padroni di casa raggiunti dopo essere andati in vantaggio di tre gol nel primo tempo; nei minuti di recupero gol di Marras e risposta di Pellizzer. In virtù di questo risultato i toscani rimangono rimane ultimi in classifica con 13 punti mentre i liguri sono quarti a quota 30. Vittoria importante in chiave salvezza per il Trapani, che batte l’Ascoli per 3-1 grazie alla doppietta di Pettinari e al gol di Luperini; per i marchigiani si tratta della seconda sconfitta consecutiva. La Juve Stabia, grazie gol decisivo di Forte nei primi minuti di gioco, supera l’Empoli, in piena zona playout. La Cremonese non va oltre lo 0-0 contro il Venezia. Il Chievo ottiene nel recupero i tre punti contro il Perugia con reti di Ceter Valencia e Meggiorini.

Domenica il Pescara ospita la Salernitana; entrambe le squadre sono none a quota 26. Lo Spezia, dodicesimo con 24 punti, riceve il Cittadella, quinto con cinque lunghezze in piùmentre la Benevento attende il Pia, diciannovesimo a quota 24. Chiude il Monday Night tra Cosenza e Crotone, in programma alle ore 21.

TUTTE LE PAGELLE DELLA GIORNATA

Venerdì 17 gennaio

Frosinone – Pordenone (pagelle – tabellino)

Sabato 18 gennaio

15.00

Cremonese – Venezia (pagelle – tabellino)

Juve – Stabia – Empoli (pagelle – tabellino)

Livorno – Entella (pagelle – tabellino)

Trapani – Ascoli (pagelle – tabellino)

18.00

Chievo – Perugia (pagelle – tabellino)

Domenica 19 gennaio

15.00

Pescara – Salernitana (pagelle – tabellino)

Spezia – Cittadella (pagelle – tabellino)

Benevento – Pisa (pagelle – tabellino)

Lunedì 20 gennaio

Crotone – Cosenza (pagelle – tabellino)