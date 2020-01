Calcio inglese in evidenza con il big match di Premier League, in Italia ricco programma tra Serie A, B e C. Si gioca anche in Spagna e campionati minori

Domenica 19 gennaio con i campionati europei in evidenza in particolare sguardo alla Premier League con il big match Liverpool Manchester United di oggi pomeriggio. In Italia ricco cartellone d’incontri a partire dalla Serie A ma ci saranno diversi incontri che seguiremo in primo piano anche per quanto riguarda la Serie B e la Serie C. Completano il programma risultati in tempo reale e seguiremo altri campionati in Francia ma anche in Germania, Grecia, campionato Primavera in Italia, Portogallo, Scozia, e Turchia.

Prima di consultarli tutti andiamo a vedere le squadre che hanno già giocato partendo dalla Copa Sao Paulo de Juniores dove Oeste supera 2-1 Sao Paulo. In Messico successo casalingo per 1-0 del Club America su Tigres, Monterrey e Monarcas 2-2 e senza reti Pachuca – Guadalajara. In Paraguay vince il Cerro Porteno 2 a 1 sullo Sporting Luqueno. Si sono giocate anche due gare dei Giochi Olimpici Sudamerica con l’Ecuador che viene sconfitto 3-0 dal Cile e l’Argentina sopra 2-1 la Colombia. Il torneo vede protagoniste le nazionali Under 23. In Australia per l’A-League 3-0 del Western United su Central coast mariners e 1-0 esterno del Perth Glory sul WS Wanderers; nella Y successo esterno del Newcastle Jets sul Canberra United 5-3 mentre pareggiano 1-1 WS Wanderers e Sydney FC; infine il 3 a 1 del WS Wanderers sul Perth per la Woman League.

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]









*: partita in corso di svolgimento



FIFA > Amichevoli 2020 > Gennaio



12:00 Bangladesh - Sri Lanka



FIFA > Freundschaft Vereine 2020 > Kalenderwoche



11:00 Wolfsburg - Hannover 96



13:00 Türkgücü-Ataspor München - Bayern München II



14:00



SV Bergisch Gladbach 09 - Viktoria Köln

1. FC Union Berlin - FC St.Gallen



15:00



FC Basilea - Amburgo

RSV Meinerzhagen - Borussia Dortmund II

Hannover 96 - FC Viktoria 1889 Berlin



FIFA > U17 Amichevoli 2020 > Gennaio



09:00 Israele - Georgia 1-1



13:10 Belgio - Finlandia



15:20 Islanda - Tajikistan



18:00 Bielorussia - Uzbekistan



FIFA > U16 Amichevoli 2020 > Gennaio



10:00



Irlanda - Kosovo

Macedonia del Nord - Ucraina



12:30



Turchia - Tanzania

Corea del Sud - Albania



AFC > U23 Championship 2020 Thailand > Quarti di finale



11:15 Corea del Sud - Giordania 1-0 *



14:15 EAU - Uzbekistan



Algeria > Ligue 1 2019/2020



14:30 NC Magra - Paradou AC



Australia > A-League 2019/2020



06:00 Western United FC - Central Coast Mariners 3-0



08:30 Western Sydney Wanderers - Perth Glory 0-1



Belgio > Eerste klasse A 2019/2020



14:30 Cercle Brugge - Royal Antwerp FC



18:00 RSC Anderlecht - Club Brugge KV



20:00 SV Zulte Waregem - KRC Genk



Cipro > First Division 2019/2020



15:00 Apollon Limassol - Ethnikos Achna rinv.



16:00 Omonia Nikosia - Anorthosis Famagusta FC rinv.



17:00 Nea Salamina - Enosis Neon Paralimni rinv.



Costa Rica > Primera División 2019/2020 Clausura



18:00 CS Cartaginés - Deportivo Saprissa



21:00 Municipal Grecia - La U Universitarios



22:00 Jicaral - Limón FC



Egitto > Premiership 2019/2020



18:30 Al-Mokawloon - Al-Ahly



El Salvador > Primera División 2019/2020 Clausura



00:00 Santa Tecla FC - Jocoro FC 2-2



01:30



Chalatenango - Águila 0-0

Sonsonate FC - El Vencedor 0-2



02:15 Isidro Metapán - Alianza 1-3



22:00 Municipal Limeño - FAS



Francia > Coupe de France 2019/2020 > 10. Giornata



17:15



Athletico Marseille - Stade Rennes

Dijon FCO - Nîmes Olympique

FC Rouen - Angers SCO

Montpellier HSC - SM Caen



20:55 FC Lorient - Paris Saint-Germain



Francia > Primavera Championnat National Gr.A 2019/2020



14:30



Le Havre AC - JA Drancy

US Quevilly-Rouen - US Boulogne

Entente Feignies Aulnoye - C' Chartres Football

Amiens SC - Paris Saint-Germain

Lille OSC - Valenciennes FC

US Orléans - Évreux FC 27



Francia > Primavera Championnat National Gr.B 2019/2020



13:00 FC Sochaux - Le Puy Foot 43



14:30



FC Bourg-Péronnas - SAS Épinal

Olympique Lyon - Dijon FCO

FC Metz - AJ Auxerre

RC Strasbourg - ASPTT Dijon

Paris FC - FC Montceau



Francia > Primavera Championnat National Gr.C 2019/2020



11:00 Aviron Bayonnais - Le Mans FC



14:30



LB Châteauroux - Chamois Niortais

Angers SCO - Vannes OC

Stade Laval - EA Guingamp

Trélissac FC - Tours FC



Francia > Primavera Championnat National Gr.D 2019/2020



11:00



US Colomiers - OGC Nice

AS Porto Vecchio - Toulouse FC



14:30



AC Ajaccio - Sporting Club de Toulon

Montpellier HSC - FC Istres

Nîmes Olympique - AS Monaco

AS Cannes - Castelnau Le Crès FC



Germania > Bundesliga 2019/2020



15:30 Hertha Berlino - Bayern Monaco



18:00 Paderborn - Bayer Leverkusen



Giamaica > National Premier League 2019/2020



21:00 Dunbeholden FC - Cavalier FC



21:30



Molynes United - Portmore United

Tivoli Gardens - UWI Pelicans

Vere United - Waterhouse FC



Grecia > Super League 2019/2020



14:00 Skoda Xanthi - Panathinaikos



16:15



AEK Athen - AE Larisa

Atromitos - Volos NFC



17:00 PAOK Saloniki - Asteras Tripolis



18:30 Olympiakos Piräus - Aris Saloniki



Grecia > Super League 2 2019/2020



11:45 Apollon Larisa - AE Karaiskakis 0-0 *



13:00 Panachaiki GE - AO Kerkyra



14:00



Doxa Dramas FC - Apollon Pontou

Apollon Smyrnis - Chania Kissamikos



Guatemala > Liga Nacional 2019/2020 Clausura



00:00 Comunicaciones - Xelaju MC 1-0



02:00



Cobán Imperial - CSD Municipal 1-1

Deportivo Mixco - Santa Lucía 1-1



18:30 Antigua GFC - CD Puerto de Iztapa



19:00 Deportivo Malacateco - Deportivo Guastatoya



India > Indian Super League 2019/2020



15:00 Jamshedpur FC - Kerala Blasters



India > I-League 2019/2020



12:30 Mohun Bagan - East Bengal FC



14:45 TRAU FC - Churchill Brothers



Inghilterra > Premier League 2019/2020



15:00 Burnley FC - Leicester City



17:30 Liverpool FC - Manchester United



Inghilterra > Championship 2019/2020



13:00 Nottingham Forest - Luton Town



Israele > Ligat ha'Al 2019/2020



19:15 Hapoel Tel Aviv - Hapoel Ra'anana



Italia > Serie A 2019/2020



12:30 Milan - Udinese



15:00



Brescia - Cagliari

Bologna - Verona

Lecce - Inter



18:00 Genoa - Roma



20:45 Juventus - Parma



Italia > Serie B 2019/2020



15:00



Spezia - Cittadella

Pescara - Salernitana



21:00 Benevento - Pisa



Italia > Serie C Girone A 2019/2020



15:00



Juventus II - Arezzo

Monza - Como

Olbia - Pontedera

Pergolettese - Aurora Pro Patria



17:30



Carrarese - Robur Siena

Calcio Lecco 1912 - Novara



Italia > Serie C Girone B 2019/2020



15:00



Gubbio - Arzignano

Calcio Padova - Modena

Südtirol - Rimini



17:30



Vicenza - Carpi

Ravenna Calcio - Fano



Italia > Serie C Girone C 2019/2020



15:00



Bari - Rieti

Bisceglie - Reggina

Casertana - Virtus Francavilla

Catania - Potenza

Paganese - ASD Sicula Leonzio

Ternana - Rende

Vibonese - Cavese



17:30



Catanzaro - Monopoli

Teramo - Avellino



Italia > Serie D Girone A 2019/2020



14:30



Casale - Vado

Chieri - Borgosesia

Fossano Calcio - Seravezza

Ghivizzano Borgo - Bra

SC Ligorna 1922 - USD Fezzanese

Prato - Verbania Calcio

Real Forte Querceta - Lucchese

Sanremese - Lavagnese

Savona - Caronnese



Italia > Serie D Girone B 2019/2020



14:30



Caravaggio - SS Tritium 1908

Inveruno - Legnano

US Levico Terme - Folgore Caratese

Milano City FC - Castellanzese

Pontisola - Brusaporto

Pro Sesto - Virtus Bolzano

US Scanzorosciate - Virtus Bergamo

Seregno - Dro

Sondrio - GS Arconatese 1926

Villa d'Almè - NibionnOggiono



Italia > Serie D Girone C 2019/2020



14:30



US Adriese - Union Feltre

Gsd Ambrosiana - ASD Cjarlins Muzane

AC Belluno - Porto Tolle

Caldiero Terme - SSD Vigasio

ASD Campodarsego - Este

ASD Cartigliano - Montebelluna

APC Chions - Villafranca

Clodiense - San Luigi

Legnago - AC Mestre

Luparense - Tamai



Italia > Serie D Girone D 2019/2020



14:30



Alfonsine FC 1921 - Savignanese

US Breno - Correggese

AC Calvina Sport - AC Crema

Ciliverghe Mazzano - Progresso

Forlì - AC Fanfulla 1874

Franciacorta - ASD Sasso Marconi 1924

Lentigione Calcio - Mantova

Sammaurese Calcio - Fiorenzuola

USD Vigor Carpaneto 1922 - Mezzolara



Italia > Serie D Girone E 2019/2020



14:30



Aglianese Calcio - AC Sangiovannese

Virtus Flaminia - ASD Cannara

Foligno - Ponsacco

US Gavorrano - Scandicci

Grassina - Monterosi FC

Grosseto - Tuttocuoio

Montevarchi - Bastia

Pomezia Calcio - Albalonga

San Donato Tavarnelle - Trestina



Italia > Serie D Girone F 2019/2020



14:30



Campobasso - Tolentino

AC Cattolica Calcio - Olympia Agnonese

Atletico Terme Fiuggi - Vastese Calcio

Real Giulianova - Matelica

Jesina Calcio - SN Notaresco

Montegiorgio Calcio - US Recanatese

AC Sangiustese - ASD Pineto Calcio

Vastogirardi - Avezzano Calcio



Italia > Serie D Girone G 2019/2020



14:30



Arzachena - Ostia Mare

Latina - Cassino Calcio 1924

Muravera - Tor Sapienza

Team Nuova Florida - Sassari Latte Dolce

Portici 1906 - Città di Anagni

Torres - Lanusei Calcio

ASD Trastevere - Budoni

Turris - US Ladispoli

ASD Vis Artena - Aprilia



Italia > Serie D Girone H 2019/2020



14:30



ACD Nardò - Taranto FC

Team Altamura - Agropoli

Fidelis Andria - Gladiator

US Bitonto - Città di Fasano

Brindisi - Casarano

Foggia - ASG Nocerina

Gelbison - FC Francavilla

Sorrento - FBC Gravina

Grumentum Val d'Agri - Audace Cerignola



Italia > Serie D Girone I 2019/2020



14:30



Acireale - US Castrovillari

Biancavilla - Licata

Giugliano - Marsala

Corigliano - FC Messina

Messina - San Tommaso

Palermo - Roccella

Savoia - Marina di Ragusa

ASD SS Nola 1925 - Calcio Cittanovese

USD Palmese - ASD Troina



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2019/2020



10:00 Pescara - Napoli 1-0



14:30 Atalanta - Torino



17:00 Sassuolo - Bologna



Marocco > Botola Pro 1 2019/2020



17:00 Olympique de Khouribga - CR Khemis Zemamra



19:00 Renaissance de Berkane - Raja Casablanca



Messico > Primera División 2019/2020 Clausura



00:00 CF Monterrey - Monarcas Morelia 2-2



02:00 CF Pachuca - Deportivo Guadalajara 0-0



04:00 CF América - UANL Tigres 1-0



19:00 Deportivo Toluca - Club Necaxa



Messico > Premier de Ascenso 2019/2020



00:00



Pioneros de Cancún - Club Irapuato 1-2

Correcaminos UAT II - Atlético Saltillo 0-2



01:00 Dorados UACH - Gavilanes de Matamoros 2-0



02:00 Club Tepatitlán - Atlético Bahia 3-0



Nigeria > Professional League 2019/2020



16:00



Enugu Rangers - Abia Warriors FC

Ifeanyi Uba - Enyimba Aba

Heartland FC - Katsina United

Kano Pillars - Akwa United

Kwara United - Sunshine Stars

Plateau United - Adamawa United FC

Wikki Tourists - MFM FC

Jigawa Golden Stars - Rivers United FC

Lobi Stars - Dakkada FC

Nasarawa United FC - Warri Wolves



Olanda > Eerste Divisie 2019/2020



14:30 FC Den Bosch - Go Ahead Eagles



Paraguay > Primera División 2020 Apertura



00:15 Cerro Porteño - Sportivo Luqueño 2-1



22:00 12 de Octubre de Itauguá - Libertad



Portogallo > Primeira Liga 2019/2020



16:00 Paços de Ferreira - Gil Vicente



18:30 FC Famalicão - CS Marítimo



21:00 Rio Ave FC - Boavista



Portogallo > Segunda Liga 2019/2020



12:15 SC Farense - Sporting Covilhã 0-0 *



16:00



Académico de Viseu - GD Chaves

Casa Pia - Varzim SC

CD Cova Piedade - CD Nacional



18:15 UD Vilafranquense - FC Penafiel



Scozia > FA Cup 2019/2020 > 4. Giornata



16:00 Dundee United - Hibernian FC



Spagna > Primera División 2019/2020



12:00 RCD Mallorca - Valencia CF 1-0 *



14:00 Real Betis - Real Sociedad



16:00 Villarreal CF - Espanyol Barcelona



18:30 Athletic Bilbao - Celta Vigo



21:00 FC Barcelona - Granada CF



Spagna > Segunda División 2019/2020



12:00 Elche CF - AD Alcorcón 0-0 *



16:00 Deportivo La Coruña - Cádiz CF



18:15



Real Oviedo - SD Huesca

Racing Santander - UD Las Palmas



20:30



Extremadura UD - UD Almería

CD Tenerife - Girona FC



Spagna > Segunda B Grupo 1 2019/2020



11:30 UD Melilla - Celta Vigo B



12:00



CF Internacional - Coruxo FC

Rayo Majadahonda - UD Ibiza

UD Las Palmas B - Atlético Baleares

UP Langreo - Real Oviedo B

Peña Deportiva - Atlético Madrid B

Las Rozas CF - Getafe CF B



17:00



Pontevedra CF - Racing Ferrol

UD SS Reyes - Sporting Gijón B

Marino de Luanco - Real Madrid Castilla



Spagna > Segunda B Grupo 2 2019/2020



12:00



Real Valladolid B - CA Osasuna B

CD Tudelano - Arenas de Getxo

CD Alavés B - Burgos CF



17:00



Salamanca CF UDS - SD Amorebieta

CD Calahorra - Athletic Bilbao B

Haro Deportivo - UD Logroñés

Barakaldo CF - CD Guijuelo



17:30 CD Leonesa - Real Unión



Spagna > Segunda B Grupo 3 2019/2020



12:00



AE Prat - Orihuela CF

Gimnàstic - FC Barcelona B

Espanyol Barcelona B - CD Ebro

UE Olot - UE Cornellà



16:30 SD Ejea - UE Llagostera



17:00



CE Sabadell - Levante UD B

CF Badalona - FC Andorra

CF La Nucía - Lleida Esportiu



18:00 Valencia CF B - CD Castellón



Spagna > Segunda B Grupo 4 2019/2020



12:00



UCAM Murcia CF - RB Linense

CP Villarrobledo - Marbella FC

Cádiz CF B - Yeclano Deportivo



17:00



Mérida AD - Atlético Sanluqueño CF

Talavera CF - Recreativo Huelva

San Fernando CD - Recreativo Granada

Córdoba CF - Villarrubia CF

Algeciras CF - Real Murcia



18:00 FC Cartagena - Don Benito



18:30 Sevilla Atlético - CD Badajoz



Spagna > Femminile Primera División 2019/2020



11:00 EDF Logroño - UDG Tenerife Sur



12:00



Sporting de Huelva - CD Tacón

Madrid CFF - Athletic Bilbao



13:00 Sevilla FC - Atlético Madrid



18:30 Deportivo de La Coruña - Real Betis



Sudafrica > Premier Soccer League 2019/2020



14:30



SuperSport United - Mamelodi Sundowns

Polokwane City FC - Golden Arrows

Bloemfontein Celtic - Chippa United



Tunisia > Ligue 1 2019/2020



13:00 Espérance de Tunis - Club Africain



Turchia > SüperLig 2019/2020



11:30 Antalyaspor - Göztepe 0-3 *



14:00



Galatasaray - Denizlispor

Trabzonspor - Kasımpaşa SK



17:00 Beşiktaş - Sivasspor



Turchia > 1. Lig 2019/2020



12:00



Istanbulspor - BB Erzurumspor 0-0 *

Keçiörengücü - Eskişehirspor 0-0 *



14:30 Boluspor - Osmanlıspor FK



17:00 Bursaspor - Fatih Karagümrük SK