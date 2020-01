Diretta Liverpool – Manchester United: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Liverpool – Manchester United del 19 Gennaio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la ventitresima giornata di Premier League, calcio d’inizio alle ore 17:30

LIVERPOOL – Domenica 19 gennaio, all’Anfield Road, si giocherà Liverpool – Manchester United, incontro valevole per la ventitresima giornata del campionato di Premier League 2019-2020, calcio d’inizio previsto per le ore 17:30.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

LIVERPOOL: Clyne N., Keita N., Lovren D., Milner J., Fabinho, Matip J..

MANCHESTER UTD: McTominay S., Pogba P., Rojo M., Tuanzebe A., Bailly E., Fosu-Mensah T., Rashford M., Shaw L..





La presentazione del match

I padroni di casa non si fermano più, dopo l’Everton, anche il Tottenham è stato sconfitto 0-1 con una rete di Firmino. La classifica parla chiaro, +14 sul Manchester City con una partita in meno, 20 vittorie ed un solo pareggio, senza ombra di dubbio la squadra più in forma al mondo al momento. Gli ospiti si presentano alla partita con un quinto posto e dei buoni risultati, nelle ultime 4 partite di campionato sono arrivate 3 vittorie, rispattivamente contro Newcastle, Burnley e Norwich ed una sconfitta (2-0 contro l’Arsenal). Se c’è una squadra che può impensierire il dominio degli uomini di Klopp quella è certamente il Manchester United, spinta anche dall’obiettivo Champions League distante 5 punti (quarto posto occupato dal Chelsea).

Le probabili formazioni di Liverpool – Manchester United

La squadra di Klopp dovrebbe giocare con il classico 4-3-3 con il tridente formato da Salah, Firmino e Mané, a centrocampo Oxlade-Chamberlain, Henderson e Wijnaldum, mentre la linea difensiva dovrebbe essere composta da Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk e Robertson con Alisson tra i pali. Lo United potrebbe entrare in campo con il 4-2-3-1 con Martial unica punta con James, Pereira e Rashford trequartisti, sulla mediana Fred e Matic mentre in difesa dovrebbero giocare Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire e Williams con De Gea estremo difensore.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané. Indisponibili: Nathaniel Clyne; Joel Matip; Fabinho; Dejan Lovren; Naby Keita.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Williams; Fred, Matic; James, Pereira, Rashford; Martial. Indisponbili: Scott McTominay; Paul Pogba.

Dove seguire Liverpool – Manchester United

Il match Liverpool– Manchester United, valevole per la ventitresima giornata del campionato di Premier League, sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL.