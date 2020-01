Diretta Barcellona – Granada: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Barcellona – Granada del 19 gennaio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la ventesima giornata del campionato di Liga spagnola, calcio d’inizio alle 21

BARCELLONA – Domani sera 19 gennaio, allo Stadio Camp Nou di Barcellona si giocherà il derby catalano Barcellona – Granada, incontro valevole per la ventesima giornata del campionato di Liga 2019 – 2020, calcio d’inizio previsto per le ore 21.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

La presentazione del match

Il Barcellona è reduce da una sconfitta casalinga, in Supercoppa di Spagna, contro l’Atletico Madrid mentre in campionato arriva da un pareggio esterno sul campo dell’Espanyol ed attualmente occupa la prima posizione, insieme ai rivali del Real Madrid, con 40 punti. Tredici lunghezza in meno per il Granada, decimo in classifica e reduce da due vittorie consecutive, in campionato in casa contro il Maiorca, mentre nel secondo turno di Coppa del Re in trasferta sul campo del Tamaraceite. Si prospetta un derby infuocato tra le due squadre in un match che sulla carta vede favoriti i blaugrana che cercano la vittoria e sperano in un passo falso del Real Madrid per poter rimanere in vetta alla classifica in solitaria, il Granada invece vuole continuare a sognare ed una vittoria li porterebbe vicino alla zona per le qualificazioni in Europa League.

Le probabili formazioni di Barcellona – Granada

I padroni di casa dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3 con Neto in porta e difesa composta da Sergi Roberto e Jordi Alba sulle fasce mentre centralmente ci saranno Piqué e Lenglet. A centrocampo in cabina di regia ci sarà Busquets con Rakitic e Vidal mezze ali. Il tridente d’attacco sarà composto da Messi, Griezmann e il giovane Ansu Fati. Per gli ospiti modulo 4-2-3-1 con Rui Silva tra i pali e difesa formata da Domingos Duarte e German centrali mentre Victor Diaz e Carlos Neva sulle fasce. A centrocampo in regia ci saranno Eteki e Gonalons. Poco più avanti agiranno Antonio Puertas, Carlos Fernandez e Vadillo a supporto dell’unica punta ex Real Madrid Soldado.

Barcellona (4-3-3): Neto; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Vidal; Messi, Griezmann, Ansu Fati. Allenatore: Quique Setién

Granada (4-2-3-1): Rui Silva; Victor Diaz, Domingos Duarte, German, Carlos Neva; Gonalons, Eteki; Antonio Puertas, Carlos Fernandez, Vadillo; Soldado. Allenatore: Diego Martínez Penas

Dove seguire Barcellona – Granada

Il derby catalano Barcellona – Granada, valevole per la ventesima giornata del campionato di Liga spagnola, sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN.