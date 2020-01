Benevento – Pisa: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Benevento – Pisa del 19 gennaio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21

BENEVENTO – Domenica 19 gennaio alle ore 21 andrà in scena Benevento – Pisa, incontro valido per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie B 2019/2020. Da una parte ci sono i padroni di casa che stanno avendo una stagione fantastica e vantano della prima posizione in classifica con un +12 sulla seconda che è il Pordenone (che ha 34 punti). Nelle ultime partite il Benevento ha battuto 4-0 l’Ascoli e 1-2 il Chievo. Gli ospitio invece vengono da un periodo difficile, sono tredicesimi con 24 punti e nelle ultime 3 partite hanno ottenuto solamente 1 punto, pareggiando in casa 0-0 contro il Frosinone.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 19 gennaio alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI BENEVENTO – Primo posto in solitaria per la Strega, quindi, 46 punti a +12 sulla seconda, quindi. I giallorossi vengono da sette vittorie di fila, con un rendimento fuori portata per le rivali. Nell’ultimo turno, infatti, vittoria in scioltezza per 4-0 sull’Ascoli in casa, quindi. In gol Tuia e tripletta di Marco Sau. In casa il Benevento ha raccolto 28punti, imbattuto dunque al Vigorito. I numeri parlano di 34 gol fatti e 9 subiti, finora, per i campani, miglior attacco e difesa del torneo. Il miglior marcatore sannita, infine, è Nicholas Viola a quota 6.

QUI PISA – I nerazzurri stanno viaggiando a ritmi altalenanti, dunque, a 24 punti e in costante squilibrio. Non è un gran momento per il Pisa, che dopo due sconfitte di fila ha chiuso il 2019 con lo 0-0 interno con il Frosinone. Problemi di gol, per questo è arrivato Luca Vido dal Crotone. In esterna il Pisa ha raccolto 9 punti finora, perdendo due gare con Juve Stabia (2-0) e Trapani (3-1). I numeri parlano di 24 gol fatti e altrettanti subiti, finora, per i toscani. Il miglior marcatore è Michele Marconi, già a quota 10 gol al momento.

Le probabili formazioni di Benevento – Pisa

Benevento (3-5-2) – Montipò; Gyamfi, Caldirola, Volta; Letizia, Improta, Viola, Schiattarella, Tello; Coda, Sau.

Pisa (4-3-2-1) – Gori; Lisi, Benedetti, Aya, Birindelli; Minesso, De Vitis, Pinato; Minesso, Gucher; Moscardelli.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Benevento – Pisa, valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie B 2019/2020, verrà trasmesso in diretta sulla piattaforma DAZN.