Genoa – Roma: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Genoa – Roma del 19 gennaio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A 2019/2020, calcio d’inizio alle ore 18

GENOVA – Domenica 19 gennaio alle ore 18 si giocherà Genoa – Roma, incontro valido per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è il Grifone che viene dalla sconfitta esterna contro il Verona ed in classifica occupa la terzultima posizione, insieme al Brescia, con 14 punti. Dall’altra parte ci sono i capitolini che vengono dal successo in Coppa Italia contro il Parma. In campionato, però, i giallo-rossi sono reduci da due sconfitte consecutive ed in classifica occupano il quarto posto, insieme all’Atalanta, con 35 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 19 gennaio alle ore 17 le formazioni ufficiali, dalle 18 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI GENOA – Nicola dovrebbe puntare nuovamente sul 3-5-2 con Perin in porta, pacchetto difensivo composto da Biraschi, Romero e Goldaniga. A centrocampo Schone in cabina di regia con Sturaro e Jagiello mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio ad Ankersen e Pajac. In attacco tandem offensivo composto da Pandev e Sanabria.

QUI ROMA – Fonseca starebbe pensando al 3-4-2-1 visto a Parma in Coppa Italia con Pau Lopez tra i pali, pacchetto arretrato formato da Mancini, Cristante e Smalling. A centrocampo Diawara e Veretout in cabina di regia con Bruno Peres e Santo sulle corsie laterali mentre davanti Pellegrini e Perotti a supporto dell’unica punta Dzeko.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Genoa – Roma, valido per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A.

Le probabili formazioni di Genoa – Roma

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Goldaniga; Ankersen, Sturaro, Schone, Jagiello, Pajac; Pandev, Sanabria. Allenatore: Nicola

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Smalling, Santon, Veretout, Diawara, Bruno Peres, Pellegrini, Perotti, Dzeko. Allenatore: Fonseca

STADIO: Luigi Ferraris