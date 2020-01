Serie A, Genoa – Roma: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Genoa – Roma: match valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 18

GENOVA – Tutto pronto allo Stadio Luigi Ferraris di Genova per l’incontro tra Genoa – Roma, partita valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Per i padroni di casa modulo 3-5-2 con Sanabria e Pandev in attacco; per gli ospiti giocheranno col modulo 4-2-3-1 con l’unica punta Dzeko supportato Under, Pellegrini e Kluivert. A dirigere il match del Ferraris sarà il signor Maresca della sezione di Napoli.

Le formazioni ufficiali di Genoa – Roma

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Romero, Biraschi; Ghiglione, Sturaro, Schone, Cassata, Barreca; Pandev, Sanabria. A disposizione: Marchetti, Radu, El Yamiq, Jagiello, Radovanovic, Destro, Agudelo, Favilli, Ankersen, Pajac, Behrami, Pinamonti. Allenatore: Nicola

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Mancini, Santon; Veretout, Diawara; Kluivert, Pellegrini, Under; Dzeko. A disposizione: Cardinali, Fuzato, Cristante, Juan Jesus, Cetin, Kalinic, Bruno Peres. Allenatore: Fonseca