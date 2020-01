Diretta Padova – Modena: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Padova – Modena del 19 gennaio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie C, calcio d’inizio alle ore 15

PADOVA – Si gioca domenica 19 gennaio Padova – Modena, gara della ventiduesima giornata di Serie C. Si tratta del girone B, dove il Vicenza continua a viaggiare in testa alla classifica, per provare la scalata verso la promozione nella serie cadetta. Il Padova si trova in un’ottima posizione. Gli euganei tenteranno di restare nella parte alta della graduatoria, per poi giocarsi il tutto per tutto, negli eventuali playoff. La squadra di mister Sullo, è stata strutturata per provare la promozione in B. Dopo la sconfitta subita a Fano, in mattinata il mister ed i giocatori del Padova, pare abbiano avuto un confronto duro, all’interno degli spogliatoi. Hanno probabilmente avuto modo, di analizzare la sconfitta a porte chiuse.

Il Modena invece arriva da un pareggio, ottenuto tra le mura amiche, con il risultato di zero a zero. Il Piacenza si è rivelato un avversario ostico, e i canarini non sono riusciti ad aver ragione dei biancorossi. Il Modena ha attualmente 30 punti, ed una posizione di classifica, che la tiene relativamente lontano dalla zona playout. Con ina vittoria esterna, potrebbe addirittura provare a rilanciare la propria candidatura, per un’eventuale zona playoff. La graduatoria è abbastanza corta, e seppur non semplice, mancano tante partite per poter azzardare qualsiasi tipo di pensiero. Il Padova invece con i suoi 36 punti, è in piena bagarre promozione, e non vuole assolutamente uscirne. Sarà quindi una gara importante e molto tirata. Il fatto che Sullo abbia avuto un confronto abbastanza acceso con i suoi ragazzi, è il sintomo della grande voglia di rivincita dei biancoscudati.

Probabili formazioni di Padova-Modena

Padova (4-3-1-2): Minelli; Pelagatti, Andelkovic, Kresic, J. Baraye; Germano, Ronaldo (Halfredsson), Mandorlini; Piovanello; Pesenti, Gabionetta.

Modena (4-3-1-2): Gagno; Mattioli, Zaro, Ingegneri, Varutti; De Grazia, Rabiu, Pezzella; Tulissi; Ferrario, Spagnoli. All: Mignani

Il Modena dovrà fare a meno di Davì, espulso contro il Piacenza e fermato dal giudice sportivo. Padova che dovrebbe affidarsi in avanti all’estro di Gabbionetta, ed al solito modulo, speculare rispetto a quello degli uomini allenati da mister Mignani. Ronaldo è ancora in dubbio, a cauda di alcuni problemi fisici. Nel caso non dovesse farcela, pronto Halfredsson.

Dove vedere in TV e streaming la partita

La partita sarà trasmessa dall’emittente Eleven Sports, detentrice dei diritti televisivi prr trasmettere il campionato della nostra Serie C. La partita inizierà alle ore 17.30 allo stadio Euganeo.