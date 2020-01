Diretta Bari – Rieti: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Bari – Rieti del 19 Gennaio 2020: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la ventiduesima giornata della Serie C – Girone C, calcio d’inizio alle ore 15:00

BARI – Nel pomeriggio di Domenica 19 Gennaio si disputa l’incontro Bari – Rieti, valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie C – Girone C. Uno scontro tra due compagini che hanno fornito prestazioni ben diverse tra loro nel corso della stagione e che, tra l’altro, occupano posizioni opposte nel torneo. I pugliesi arrivano a questa sfida dopo il pareggio esterno rimediato nella partita contro la Viterbese, tredicesima in classifica, con il risultato di 1-1 nell’ultima giornata disputata. La formazione laziale, nel precedente turno di campionato, ha subìto una sconfitta tra le mura amiche contro il Picerno con il risultato finale di 0-1.

Si preannuncia una gara di semplice lettura, dato che il Bari detiene nettamente i favori del pronostico. La squadra di casa, che attualmente occupa la seconda piazza, con una vittoria, potrebbe cercare di ridurre la distanza dalla Reggina che la precede in classifica e distante nove lunghezze. La squadra reatina, invece, è alla ricerca di punti importanti che le consentirebbero di allontanare il fondo del Girone C.

Le probabili formazioni delle due squadre

Di seguito, riportiamo i due schieramenti che potrebbero scendere in campo, allo Stadio San Nicola di Bari nel pomeriggio di Domenica 19 Gennaio alle ore 15:00. Due moduli differenti, quelli proposti, che mostrano una particolare propensione offensiva e potrebbero regalare parecchie emozioni. Nell’ultimo periodo la squadra di casa ha mostrato uno stato di forma invidiabile. Sono undici i punti raccolti dal Bari nelle ultime cinque uscite stagionali a fronte del solo punto ottenuto dagli ospiti nello stesso numero di partite.

Per ciò che concerne i due schieramenti iniziali, se non dovessero verificarsi sorprese dell’ultimo momento, il Bari potrebbe schierare il tandem formato da Antenucci e Simeri in avanti supportato da Hamlili che agirebbe sulla trequarti. Il Rieti dovrebbe invece proporre un attacco a tre punte con De Paoli, Beleck e De Sarlo.

Bari (4-3-1-2): Frattali; Berra, Di Cesare, Sabbione, Perrotta; Scavone, Bianco, Hamlili; Terrani; Antenucci, Simeri. All. Vivarini

Rieti (4-3-3): Addario, Tiraferri, Celli, Aquilanti, Sette, C.Esposito, Serena, Tirelli, De Paoli, Beleck, De Sarlo. All. Beni

Dove vedere la partita in streaming

La visione del match è disponibile in esclusiva attraverso l’emittente Eleven Sport. Sarà possibile seguire la gara anche in streaming attraverso i siti di alcune agenzie di scommesse, che trasmettono la Serie C.