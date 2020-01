Diretta Catania – Potenza: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Catania – Potenza del 19 Gennaio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la ventiduesima giornata della Serie C – Girone C, calcio d’inizio alle ore 15:00

CATANIA – Nel pomeriggio di Domenica 19 Gennaio si disputa l’incontro Catania – Potenza, valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie C – Girone C. Uno scontro tra due compagini che non hanno fornito prestazioni in grado di rispecchiare le aspettative di inizio stagione ma che, comunque, occupano posizioni di rilievo nel torneo. I rossoazzurri arrivano a questa sfida dopo il pareggio esterno rimediato nella partita contro la Virtus Francavilla, quindicesima in classifica, con il risultato di 0-0 nell’ultima giornata disputata. La formazione ospite, nel precedente turno di campionato, ha subìto una sconfitta tra le mura amiche contro la Ternana con il risultato finale di 1-0.

Si preannuncia una gara di difficile lettura, con entrambe le squadre che sperano di poter migliorare quanto fatto in questa parte di stagione. La squadra di casa, che attualmente occupa la settima piazza, con una vittoria, potrebbe portarsi a ridosso delle posizioni più nobili della graduatoria provando ad agganciare il Catanzaro che la precede in classifica e distante tre lunghezze. La squadra Potentina, invece, è alla ricerca di punti importanti che le consentirebbero di rimanere in scia di Bari e Ternana.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

CATANIA:. A disposizione:

POTENZA:. A disposizione:





Le probabili formazioni delle due squadre

Di seguito, riportiamo i due schieramenti che potrebbero scendere in campo, allo Stadio Angelo Massimino di Catania nel pomeriggio di Domenica 19 Gennaio alle ore 15:00. Due moduli differenti, quelli proposti, che mostrano una particolare propensione offensiva e potrebbero regalare parecchie emozioni. Nell’ultimo periodo la squadra di casa ha mostrato uno stato di forma in calo visti gli otto punti raccolti nelle ultime cinque uscite stagionali a fronte dei nove ottenuti dagli ospiti nello stesso numero di partite.

Infine, per ciò che concerne i due schieramenti iniziali, se non dovessero verificarsi sorprese dell’ultimo momento, il Catania potrebbe schierare il trio formato da Barisic, Di Molfetta e Biondi sulla trequarti. I tre, agiranno alle spalle di Di Piazza, unico terminale offensivo. Il Potenza dovrebbe invece proporre un attacco a tre punte con Silvestri, Murano, Ferri Marini.

Catania (4-2-3-1): Furlan; Calapai, Silvestri, Esposito, Pinto; Rizzo, Dall’Oglio; Barisic, Di Molfetta, Biondi; Di Piazza. All. Lucarelli.

Potenza (3-4-3): Iome; Sales, Giosa, Emerson; Viteritti, Ricci, Dettori, Panico; Silvestri, Murano, Ferri Marini. All. Raffaele

Dove vedere la partita in streaming

La visione del match è disponibile in esclusiva attraverso l’emittente Eleven Sport. Sarà possibile seguire la gara anche in streaming attraverso i siti di alcune agenzie di scommesse, che trasmettono la Serie C.