Brescia – Cagliari: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

BRESCIA – Domenica 19 gennaio alle ore 15 si giocherà Brescia – Cagliari, match valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte ci sono i padroni di casa che sono reduci dalla pesante sconfitta in trasferta contro la Sampdoria ed in classifica occupano la penultima posizione, in coabitazione col Genoa, con 14 punti. Dall’altra parte ci sono i sardi che sono reduci dalla larga sconfitta esterna contro l’Inter, in Coppa Italia, mentre in campionato vengono da quattro sconfitte consecutive ed in classifica occupano la sesta posizione con 29 punti. Dirigerà l’incontro del Rigamonti il signor Giua della sezione di Olbia.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 19 gennaio alle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI BRESCIA – Gara molto particolare per il presidente delle Rondinelle Massimo Cellino, che dal 1992 al 2014 è stato il patron dei sardi. Pochi dubbi per Corini che dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-1-2 con Joronen in porta, pacchetto difensivo composto da Sabelli e Mateju sulle corsie esterne mentre nel mezzo Cistana e Chancellor. A centrocampo Tonali in cabina di regia con Romulo e Ndoj mezze ali, poco più dovrebbe debuttare il nuovo acquisto Skrabb che supporterà il tandem offensivo composto da Torregrossa e Balotelli.

QUI CAGLIARI – La compagine sarda dovrebbe schierarsi col classico 4-3-2-1 con Olsen in porta, pacchetto difensivo formato da Faragò e Pellegrini sulle fasce mentre al centro ci saranno Klavan e Pisacane. A centrocampo Cigarini in cabina di regia con Nandez e Rog mezze ali mentre poco più avanti spazio a Naingollan e Joao Pedro che supporteranno l’unica punta Simeone.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Brescia – Cagliari, valido per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su SKY e in streaming su Sky Go.

Le probabili formazioni di Brescia – Cagliari

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Romulo, Tonali, Ndoj; Skrabb; Torregrossa, Balotelli. Allenatore: Corini

CAGLIARI (4-3-2-1): Olsen; Faragò, Klavan, Pisacane, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Naingollan, Joao Pedro; Simeone. Allenatore: Maran

STADIO: Mario Rigamonti