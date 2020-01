Brescia – Cagliari: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Brescia – Cagliari: incontro valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

BRESCIA – Oggi pomeriggio si sfidano Brescia e Cagliari per la prima giornata del girone di ritorno. Il match sarà diretto da Antonio Giua della sezione di Olbia che sarà coadiuvato dagli assistenti Passeri e Cagliari; quarto uomo Baroni mentre al VAR troviamo Banti e Bandini. Si potrà seguire in tempo reale la sfida con la nostra cronaca diretta a partire dall’inserimento delle formazioni ufficiali riusciranno intorno alle ore 14.15. Il Brescia, dopo il 5-1 di Marassi contro la Sampdoria,è prenultimo con 14 punti, a pari merito con il Genoa. Il Cagliari, nonostante la sesta posizione, viene da quattro sconfitte consecutive, cinque se si conta anche quella in Coppa Italia. Sono 9 i precedenti, in terra lombarda, con 3 vittoria dei padroni di casa, 5 affermazioni deglia ospiti e un solo pareggio. Il primo incontro in campionato risale al giugno del 1933, quando il Brescia vinse per 1-0; anche l’ultimo precedente, in Serie B, nel 2015/16: finì con un successo delle Rondinelle per 4-0.

Alla vigilia del match Eugenio Corini, allenatore del Brescia, ha detto che quella contro il Cagliari dovrà essere la partita della scolta, “la ripartenza dopo un periodo difficile”

Maran ha parlato del momento no della sua squadra: “Abbiamo regalato tanto agli avversari, frutto anche della paura. Dobbiamo cercare di portare gli episodi a nostro favore. E’ un mese in cui diventa tutto più difficile, siamo consci del momento. Siamo una squadra che può e deve tenere il ritmo dell’andata. Un mese non può cancellare quanto fatto finora. Si deve realizzare che la squadra sta vivendo un momento difficile, compattandoci tutti potremo ripartire”.



Le formazioni ufficiali di Brescia – Cagliari

BRESCIA – in attesa di comunicazione

CAGLIARI – in attesa di comunicazione