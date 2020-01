Serie A, Milan – Udinese 3-2: il tabellino

Il tabellino di Milan – Udinese

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo (77′ Krunic), Kessié, Bennacer, Bonaventura (46′ Rebic); Ibrahimovic, Leao. A disposizione: Begovic, A. Donnarumma, Gabbia, Paquetà, Suso, Piatek. Allenatore: Pioli

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Nuytinck (78′ Nestorovski); Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema (88′ Ter Avest); Okaka (92′ De Maio), Lasagna. A disposizione: Nicolas, Perisan, Opoku, Walace, Jajalo, Barak, Teodorczyk. Allenatore: Gotti

Reti: 6′ Larsen, 48′ e 93′ Rebic, 71′ Theo Hernandez, 85′ Lasagna

Ammoniti: Sema, Bennacer, Conti, Ibrahimovic

Espulsi: –

Recupero: nessun minuto nel primo tempo, 3′ minuti nel secondo tempo.

Note: Assist di Conti per l’1 a 1. Ammonito Pioli per proteste. Assist di Larsen per il 2 a 2.