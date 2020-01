Milan – Udinese: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Milan – Udinese del 19 gennaio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 12.30

MILANO – Domenica 19 gennaio alle ore 12.30 si giocherà Milan – Udinese, match valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte ci sono i rossoneri che sono reduci dal successo, in Coppa Italia, contro la SPAL. In campionato, invece, i padroni di casa sono reduci dalla preziosa vittoria esterna col Cagliari ed in classifica occupano la nona posizione, in coabitazione col Verona, con 25 punti. Dall’altra parte ci sono i friulani che sono reduci dalla larga sconfitta esterna contro la Juventus, in Coppa Italia, mentre in campionato vengono da tre vittorie di fila ed in classifica occupano l’undicesimo posto, insieme al Napoli, con 24 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 19 gennaio alle ore 11.30 le formazioni ufficiali, dalle 12.30 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI MILAN – Pochi dubbi per Pioli che dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-4-2 con Donnarumma in porta, pacchetto difensivo composto da Calabria e Theo Hernandez sulle corsie esterne mentre nel mezzo Musacchio e Romagnoli. A centrocampo Kessie e Bennacer in cabina di regia con Castillejo e Calhanoglu sulle fasce laterali mentre in attacco spazio al tandem offensivo composto da Leao e Ibra.

QUI UDINESE – La compagine friulana dovrebbe schierarsi col classico 3-5-2 con Musso in porta, pacchetto difensivo formato da Becao, Ekong e Nuytinck. A centrocampo Mandragora in cabina di regia con Fofana e De Paul mezze ali mentre sulle corsie laterali spazio a Larsen e Sema. In attacco spazio al tandem offensivo composto da Okaka e Lasagna.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Milan – Udinese, valido per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Milan – Udinese

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez, Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu, Ibrahimovic, Leao. Allenatore: Pioli

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Nuytinck, Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema, Okaka, Lasagna. Allenatore: Gotti

STADIO: San Siro