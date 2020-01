Milan – SPAL: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Milan – SPAL del 15 gennaio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, calcio d’inizio alle ore 18

MILANO – Mercoledì 15 gennaio alle ore 18 si giocherà Milan – SPAL, incontro valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/2020. Da una parte ci sono i rossoneri che, sabato, sono tornati alla vittoria vincendo in casa del Cagliari ed in classifica occupano la nona posizione, insieme al Verona, con 25 punti. Dall’altra parte, invece, ci sono gli estensi che vengono dalla sconfitta subita in casa della Fiorentina ed in classifica occupano l’ultimo posto solitario con 12 punti.

La cronaca minuto per minuto

Mercoledì 15 gennaio alle ore 17 le formazioni ufficiali, dalle 18 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI MILAN – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-4-2 con Antonio Donnarumma in porta, pacchetto difensivo composto da Conti e Calabria sulle corsie esterne mentre nel mezzo Musacchio e Romagnoli. A centrocampo Krunic e Kessie in cabina di regia con Bonaventura e Suso sulle fasce laterali mentre in attacco spazio al tandem offensivo composto da Leao e Piatek.

QUI SPAL – Semplici dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-5-2 con Letica in porta, pacchetto difensivo composto da Igor, Vicari e Salamon. A centrocampo Valdifiori in cabina di regia con Jankovic e Murgia mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Strefezza e Reca. In attacco tandem offensivo composto da Paloschi e Floccari.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Milan – SPAL, valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su RAI 2.

Le probabili formazioni di Milan – SPAL

MILAN (4-4-2): A. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Calabria, Bonaventura, Krunic, Kessie, Suso, Leao, Piatek. Allenatore: Pioli

SPAL (3-5-2): Letica; Igor, Vicari, Salamon, Strefezza, Jankovic, Valdifiori, Murgia, Reca, Paloschi, Floccari. Allenatore: Semplici

STADIO: San Siro