Coppa Italia, Milan – SPAL: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Milan – Spal: match valido per gli ottavi di Coppa Italia, calcio d’inizio alle ore 18

MILANO – Tutto pronto allo Stadio San Siro per l’incontro tra Milan – SPAL, partita valevole per gli ottavi di Coppa Italia 2019/2020. I rossoneri scenderanno in campo col modulo 4-4-2 con Rebic e Piatek in attacco, per gli ospiti modulo 3-5-2 con la coppia d’attacco Paloschi – Floccari. A dirigere il match di San Siro sarà il signor Ghersini della sezione di Genova.

SEGUI LA DIRETTA LIVE

Le formazioni ufficiali di Milan – SPAL [IN ATTESA DELL’UFFICIALITA’]

MILAN (4-4-2):A. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Castillejo, Krunić, Bennacer, Bonaventura; Rebić, Piatek.A disposizione: Begović, Soncin, Gabbia, Brescianini, Kessié, Paquetá, D. Maldini, Suso, Rafael Leão, Ibrahimović.Allenatore: Pioli

SPAL (3-5-2):Berisha; Tomović, Vicari, Igor; Strefezzia, Murgia, Tunjov, Dabo, Janković; Paloschi, Floccari. A disposizione:Thiam, Letica, Cannistrà, Cionek, Salamon, Mastrilli, Valdifiori, Valoti, Zanchetta, Di Francesco, Cuellar. Allenatore: Semplici