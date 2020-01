Serie B, Pescara – Salernitana: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Pescara – Salernitana: match valido per la ventesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 15

PESCARA – Domenica 19 gennaio ore 15 riprende il campionato di Pescara e Salernitana con la sfida all’Adriatico diretta dall’arbitro Daniele Minelli della sezione di Varese. Si tratta la prima giornata del girone di ritorno, incontro che seguiremo come di consueto con la nostra Web cronaca in tempo reale. A partire dalle ore 14 circa spazio alle formazioni ufficiali delle due squadre. Per quanto riguarda invece i precedenti tra le due squadre bilancio favorevole ai biancazzurri delle ultime quattro sfide, tre valevoli per il campionato di Serie B con 3 successi e un pareggio. Nell’ultimo incontro della stagione scorsa gli adriatici si imposero per 2-0, stesso risultato della prima sfida tra le due squadre in Abruzzo quella del ’46-’47. Successo maggiore degli ospiti nella stagione ’94/’95 con un sonoro 4-1 mentre l’ultimo successo risale al 2004-2005 per 2-0.

Alla vigilia dell’incontro Zauri ha parlato di mercato dove si attende qualche rinforzo e del prossimo avversario: “Dopo la sosta ci poniamo tutti questa domanda, a partire dalla mia squadra. É una squadra che gioca con il 3-5-2 con caratteristiche ben precise, si aprono e si propongono. Vedremo chi sarà più incisive”. Dall’altra parte Ventura suona la carica sottolineando come da oggi inizia la stagione per i suoi: “Mi aspetto sicuramente una partita importante, con un approccio completamente diverso rispetto a quello di Spezia. Al di là del risultato mi aspetto di vedere una prestazione di squadra che faccia capire chiaramente che il nostro campionato inizia adesso”.

Le formazioni ufficiali di Pescara – Salernitana

PESCARA (4-3-2-1): Fiorillo; Masciangelo, Drudi, Scognamiglio, Zappa, Memushaj, Palmiero, Busellato, Machin, Galano, Maniero. Allenatore: Zauri [ufficiali dalle ore 14.10]

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Migliorini Heurtaux, Jaroszynski, Lombardi, Akpa Akpro, Dziczek, Maistro, Cicerelli, Giannetti, Jallow. Allenatore: Ventura [ufficiali dalle ore 14.10]