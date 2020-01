Diretta Spezia – Cittadella: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Spezia – Cittadella del 19 gennaio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle 15

SPEZIA – Domenica 19 gennaio, alle 15, allo Stadio Picco si gioca Spezia – Cittadella, incontro valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie B. Prima della sosta invernale i padroni di casa, che vengono da sei risultati consecutivi, hanno vinto in casa 2-1 contro la Salernitana; in classifica ora sono dodicesimi con 24 punti ma devono ancora recuperare la gara con la Cremonese, in programma per l’11 febbraio. Cinque lunghezze più per gli ospiti, che nell’ultima partita disputata hanno perso in casa contro la Virtus Entella. All’andata i liguri hanno vinto per 0-3 con reti di Ricci, Galabinov e Mora. La gara sarà diretta dal signor Marinelli della sezione di Tivoli; assistenti Pagliardini e Perrotti, quarto uomo Sozza. I bookmakers considerano la gara aperta a ogni risultato.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

SPEZIA:. A disposizione:. Allenatore: Vincenzo Italiano.



CITTADELLA:. A disposizione:. Allenatore: Roberto Venturato.



Reti: al ' pt .

Le probabili formazioni di Spezia – Cittadella

Lo Spezia potrebbe schierarsi con il modulo 4-3-3 con Scuffet in porta e retroguardia composta da Capradossi e Terzi al centro e da Vignali e Ramos sulle fasce. A centrocampo Mora, Maggiore e Bartolomei. Tridente offensivo composto da Ricci, Bidaoui e Gyasi. Probabile modulo 4-3-1-2 per il Cittadella con Maniero tra i pali e difesa composta dalla coppia centrale Frare – Perticone e da Ghiringhelli e Benedetti sulle fasce. A cetrocampo Vita, Iori e Branca. Sulla trequarti Rosafio, di supporto alla coppia d’attacco composta da Celar e Diaw.

SPEZIA (4-3-3): Scuffet, Vignali, Capradossi, Terzi, Ramos, Mora, Maggiore, Bartolomei, Ricci F, Bidaoui, Gyasi.

CITTADELLA (4-3-1-2): Maniero; Ghiringhelli, Frare, Perticone, Benedetti; Vita, Iori, Branca; Rosafio, Celar, Diaw.

Dove seguire Spezia – Cittadella

Il match Spezia – Cittadella, valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020, sarà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN.