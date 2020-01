I suggerimenti per le scommesse sulle partite di martedì 21 gennaio sono dedicati ai quarti di finale di Coppa Italia e alla 24° giornata di Premier League

Martedì 21 gennaio spazio ai quarti di finale della Coppia Italia, che vedono in campo Napoli e Lazio e alla ventiquatteima giornata della Premier League. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a dette competizioni, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Calcio in tv 21 gennaio 2020

Napoli – Lazio 2 (ore 20.45)

Gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia. In campionato il Napoli viene dalla sconfitta casalinga contro la Fiorentina, la terza consecutiva e in classifica è soltanto dodicesimo con ventiquattro punti mentre sono arrivati qui dopo aver eliminato il Perugia. La Lazio è reduce dall’undicesima vittoria di fila ed è terza a quota 42; in Coppa Italai, agli ottavi, ha avuto la meglio sulla Cremonese.

Aston Villa – Watford 2 (ore 20.30)

Gara valida per la ventiquattresima giornata di Premier League. L’Aston Villa proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Brighton e in classifica è diciottesimo con 23 punti; una lunghezza in più per il Watford, reduce dal pari interno contro il Tottenham.

Crystal Palace – Southampton 2 (ore 20.30)

Gara valida per la ventiquattresima giornata di Premier League. Il Crystal Palace proviene dal pareggio per 2-2 ottenuto in trasferta sul campo del Manchester City e in classifica è nono con 30 punti; due lunghezze in meno per il Southampton, dodicesimo e reduce dalla sconfitta casalinga per 2-3 contro il Wolverhampton.

Everton – Newcastle over 2,5 (ore 20.30)

Match valido per la ventiquattresima giornata di Premier League. L'Everton proviene dal pareggio per 2-2 ottenuto in trasferta sul campo del Manchester City e in classifica è nono con 30 punti;

Sheffield United – Manchester City (ore 20.30)

Incontro valevole per la ventiquattresima giornata di Premier League. Lo Sheffield United proviene dal pareggio per 1-1 ottenuto in trasferta sul campo dell’Arsenal in classifica è settimo con 33 punti; quindici lunghezze in più per il Manchester City, secondo e reduce dal pareggio casalingo per 2-2 contro il Crystal Palace.

Chelsea – Arsenal 1 (ore 21.15)

Match valido per la ventiquattresima giornata di Premier League. Il Chelsea proviene dalla scomfitta per 1-0 rimediata in trasferta sul campo del Newcastle e in classifica è quarto con 39 punti; dieci lunghezze in memo per l’Arsenal, decimo e reduce dal pareggio casalingo per 1-1 contro lo Sheffield United.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 18 gennaio 2020

Napoli – Lazio 2 (2,80)

Aston Villa – Watford 2 (2,35)

Crystal Palace – Southampton 2 (2,45)

Everton – Newcastle over 2,5 (1,74)

Sheffield United – Manchester City over 2,5 (1,55)

Chelsea – Arsenal 1 (1,78)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 695 euro